„Școala Altfel” devine „Școala la fel”

Asta demonstrează funcționarii Ministerului Educației care au introdus în normele metodologice de aplicare a Legii Educației interdicția de a se mai face excursii în afara localităților, în programul Școala Altfel. Prin această interdicție, copiii care învață în aproape 3.000 de localități nu vor mai avea unde să desfășoare activitățile, timp de o săptămână. Unii vor vizita în fiecare an pușcăria din localitatea lor, fiind singurul „obiectiv turistic”, așa cum se va întâmpla în comuna Jilava, de exemplu. Alții, mai norocoși, vor vizita an de an unicul muzeu din satul lor. Dar mai sunt mii de sate care nu au nici măcar atât, iar elevii vor sta tot în clasă.

Proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala Altfel”, pus în consultare publică de Ministerul Educației, prevede: „Nu sunt permise deplasările în afara localității, care presupun costuri și pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare, în cadrul programului național Școala Altfel.”. Modificarea se referă și la faptul că întregul program Școala Altfel se va desfășura în cadrul unităților de învățământ și nu în afara lor, așa cum s-a întâmplat până în prezent.

Nevoia eliminării excursiilor din cadrul acestui program a venit după ce s-a constatat că elevii săraci sunt discriminați și că școala ar trebui să aibă surse de finanțare pentru deplasările elevilor – ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Excursiile elevilor au fost plătite întotdeauna din banii părinților, înainte și după 1989. Gratuită este școlarizarea, nu și excursiile. Programul Școala Altfel a fost gândit în așa fel încât să organizeze timpul elevilor pentru experiențe din afara cadrului instituționalizat, iar pentru a nu se înghesui în weekend, au la dispoziție o săptămână pentru activități în afara școlii.

Cei mai mulți profesori au folosit acest timp pentru organizarea unor excursii, dar acestea nu pot fi plătite de stat. Pentru a elimina cheltuielile părinților și discriminările, ministerul s-a gândit să-i oblige acum pe elevi să stea acasă, respectiv la școală, pentru că nu vor mai avea voie să meargă în excursii în afara localităților în care învață.

Pușcăria, muzeul sau primăria

Elevii din comuna Jilava, care deja aveau în programul Școala Altfel o vizită la pușcăria din localitatea lor, vor vizita acum în fiecare an doar pușcăria. La fel și cei de la Poarta Albă sau Gherla. Alte obiective turistice nu au. Nici măcar fabrici sau uzine unde ar fi putut să meargă în vizită, să învețe ceva despre producție.

Elevii din Vama Veche vor vizita plaja. Sau câmpul din spatele satului. Altă opțiune nu au. Înainte de această modificare legislativă puteau merge la muzeu, la Mangalia sau la Constanța, unde învățau ceva despre istoria Dobrogei. De acum nu vor mai avea voie, ca să nu existe discriminări, pentru că sunt copii care nu-și permit să plătească excursiile din banii părinților.

Deși se pot găsi soluții pentru elevii care provin din familii sărace, statul preferă să-i priveze pe toți elevii de dreptul de a învăța ceva despre lumea din jurul lor, participând la excursii. „Pe timpul comunismului plecam în excursie cu școala duminica, o singură zi, dar era cel mai frumos eveniment. Ne trezeam la 5 dimineața și veneam înapoi seara. Totul era pe fugă, dar în fiecare excursie am învățat ceva, am căpătat experiență. Mi-am încurajat copilul să meargă în excursii și tabere, pentru că doar așa poate înțelege realitatea și poate socializa. Programul Școala Altfel a fost minunat, tocmai pentru că este o săptămână întreagă în care se pot face mai multe excursii. Noi am strâns mereu bani de la părinți și am achitat contravaloarea excursiilor și pentru cei care nu-și permit. Chiar am discutat asta de la început, în ședințele cu părinții, iar toată lumea a fost de acord. Nu mi se pare normal să plătească statul și pentru excursii, pentru că astfel nici nu vom mai putea alege. Poate că noi vrem să trimitem copiii în excursii mai scumpe, iar un program finanțat de stat va fi aplicabil doar pentru anumite destinații”, spune Oana Danilov, mama unui elev de clasa a opta, din București.

Pe platoul de filmare pentru „Borat”

Profesorii sunt și ei mirați că după ce li s-a explicat cât de important este programul Școala Altfel, mai ales pentru a-i scoate pe copii din localitățile în care au o viziune limitată asupra lumii, acum vor fi obligați să stea tot la școală, pentru că în altă parte nici nu pot face activități. Profesorii din satul Glod, din nordul județului Dâmbovița, ar putea merge cu elevii pe ulițele unde s-a filmat „Borat”, dar filmul se adresează publicului cu vârsta de peste 18 ani, deci nici asta nu se poate. Dacă prin „localitate” se înțelege întreaga comună, nu doar satul în care se află școala, cei de la Glod măcar ar avea voie să meargă pe jos până la intrarea în Parcul Natural Bucegi, dar fără mașină, pentru că n-ar avea voie să plătească nimic din banii părinților. La fel și cei din Vama Veche ar putea parcurge 15 kilometri pe jos, să viziteze Peștera Limanu.

În comunele din Bărăgan, unde nu e nici muzeu de etnografie, nici pușcărie, nici vreo casă memorială sau măcar cămin cultural, elevii ar putea vizita cel mult primăria sau piața (dacă mai există).

Program doar pentru copiii de la oraș

În România sunt 2.861 de comune, iar în mediul rural învață aproape 40% din totalul elevilor. Dacă în orașele mari se poate merge în vizită la muzee, la grădini botanice, grădini zoologice, în parcuri, în instituții sau fabrici, în orașele mici și în sate nu se poate merge nicăieri, iar copiii vor fi privați de scopul principal al programului Școala Altfel – acela de a putea învăța din experiența personală, în contact direct cu realitatea înconjurătoare.

Fiind obligați să desfășoare activitățile doar în localitatea lor, vor fi oarecum avantajați doar cei care învață în București, Cluj, Brașov, Constanța, Sibiu, Oradea, Iași, Timișoara și Craiova, adică în marile orașe, unde sunt mai multe locuri de vizitat.