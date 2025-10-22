Sindicatele se unesc pentru un nou protest, pe 29 octombrie. Cele mai mari probleme sunt în sistemul de apărare

Reprezentanții a 4 din cele 5 Confederații Naționale Sindicale - Cartel ALFA - din care face parte și FSNPPC -, FRĂȚIA, CSDR și MERIDIAN, au decis, în unanimitate, organizarea unui miting de amploare, miercuri, 29 octombrie, în fața Guvernului. Este prima alianță de acest fel după perioada de criză din 2009-2010, când confederațiile decid din nou să acționeze împreună. Principalele revendicări generale ale sindicatelor din România privesc situația economică și socială tot mai dificilă creșterea generală a costului vieții, reluarea și extinderea negocierilor colective la toate nivelurile, aplicarea măsurilor de austeritate și la nivelul politicului. De asemenea, se solicită actualizarea salariilor și a pensiilor în raport cu rata inflației și a costului vieții etc. cele mai mari probleme sunt în sistemul de apărare, iar sindicatele cer măsuri urgente.

Confederațiile sindicale ies în stradă, avertizând Guvernul asupra faptului că măsurile de austeritate au afectat toate categoriile socio-profesionale, în timp ce toți cei aflați la putere și privilegiații din instituțiile politice nu au simțit nicio tăiere. Se cere renunțarea la pachetele de măsuri pe care vrea să le impună actualul guvern și găsirea unor soluții de ieșire din austeritate.

Poliția, Jandarmeria, Pompierii și toate celelalte structuri de apărare au anunțat, încă de luna trecută, că riscă să fie efectiv destructurate prin măsurile de austeritate pe care vrea să le aplice Guvernul Bolojan. Sindicatele polițiștilor și rezerviștilor au încercat să le explice membrilor Executivului că se poate ajunge efectiv în imposibilitatea de a mai asigura ordinea publică dacă se va încerca o nouă modificare a salarizării și a legii pensiilor care să fie în dezavantajul angajaților MAI și al celorlalte structuri din domeniul apărării naționale.

O simplă modificare la legea pensiilor ar scoate din sistem 17.000 de polițiști și jandarmi, ducând MAI la un deficit de 35%, majoritatea ofițeri operativi. Sindicatele au anunțat proteste masive, dacă se va ajunge la noi ajustări ale veniturilor și la o schimbare a Legii pensiilor.

Sindicatele din MAI au fost invitate la discuții cu reprezentanții Guvernului, după ce au anunțat că se pregătesc de proteste, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat.

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual (FSNPPC) a atras atenția Guvernului asupra pericolului de a se ajunge în situația slăbirii capacității României de a-și asigura apărarea, ordinea publică și securitatea națională.

Se solicită referendum pentru Legea apărării

FSNPPC a susținut, în cadrul ședinței organizatorice a reprezentanților confederațiilor sindicale, noua formă extremă și masivă de protest, pe care liderii sindicali au anticipat-o încă din 28 august, când au transmis un comunicat de presă referitor la măsurile care vor fi adoptate, dacă așa-numitele pachete de reformă vor afecta interesele familiei ocupaționale din Apărare și ale pensionarilor MAI.

Principalele revendicări generale din documentul comun adoptat de confederațiile sindicale, cu privire la familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională prevăd: asigurarea, prin lege, a predictibilității în salarizare, în carieră și în pensionare; salarizare atractivă/motivantă pentru polițiști/militari/personalul contractual, desființarea inechităților, în cazul pensiilor militare de stat, produse de formule diferite de calcul și onorarea gradului și a funcției deținute de rezerviști.

De asemenea, se solicită Guvernului reacordarea „sporului de armată” pentru lucrătorii civili din acest sector de activitate și un referendum pentru noua Lege a Apărării.

Ultimatum dat Executivului

Declarația comună a celor patru confederații sindicale se încheie astfel: ,,Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste și imediate pentru protejarea lucrătorilor! Nu mai acceptăm batjocura decidenților politici și inechitatea aplicată angajaților din România!”.