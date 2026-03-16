Soluții pentru bilete de avion ieftine, chiar și în criza kerosenului 

S-a scumpit carburantul, iar rutele cu escală în zonele afectate de război au fost anulate, ceea ce înseamnă că vom avea mai puține zboruri și mai scumpe, pe o perioadă nedeterminată. Chiar și în acest nou context, există soluții pentru a putea cumpăra bilete de avion ieftine. Există companii care au lansat și în România abonamente pentru zboruri, dar și diverse tipuri de oferte pe care le fac aplicațiile cu oferte pentru bilete de avion. O analiză făcută recent de aplicația Vola.ro arată că românii plătesc acum cu 5,7% mai puțin pe biletul de avion decât acum un an, dar acest avantaj nu va mai dura mult, iar cei care vor căuta zboruri ieftine trebuie să caute produsele care protejează călătoriile cu avionul și oferă flexibilitate, chiar și în situații de război sau de criză a kerosenului. Analiștii estimează că prețurile se vor menține la un nivel similar pentru următoarele săptămâni și le recomandă turiștilor români care au deja planuri de vacanță pentru sezonul de vară 2026 să profite de prețurile stabile din prezent.

Războiul din Orientul Mijlociu schimbă temporar topul destinațiilor lung curier preferate de români. Escalele în Orientul Mijlociu sunt momentan evitate, iar în curând se vor scumpi biletele de avion, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a împins prețul kerosenului la cel mai ridicat nivel din ultimii ani: 150-200 de dolari pe baril în martie 2026. La aceste scumpiri se adaugă închiderea sau restricționarea spațiului aerian în mai multe țări din regiune, ceea ce a dus la anularea a peste 43.000 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu, doar în primele 10 zile de la declanșarea evenimentelor. În acest moment, hub-urile din Doha și Dubai operează la capacitate redusă, iar zeci de mii de pasageri au fost afectați de anulări și rerutări.

Specialiștii Vola.ro au analizat impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra călătoriilor românilor și au trasat câteva concluzii pentru cei care-și doresc călătorii cât mai puțin afectate de situația din Orient, legată de prețurile biletelor de avion.

Datele Vola.ro arată că în primele 11 zile ale lunii martie 2026, prețul mediu al unui bilet de avion cumpărat de români pe platformă a fost de 144.33 de euro per pasager - cu 5,7% sub nivelul din martie 2025. În contextul unui conflict major și al unui șoc energetic real, această stabilitate este direct efectul contractelor de hedging în acțiune. Companiile cel mai bine protejate au ales să folosească acest avantaj competitiv ofensiv: lansează promoții și mențin prețuri accesibile tocmai acum, când competitorii mai expuși sunt forțați să fie prudenți. Rezultatul se vede direct în datele oferite de Vola.

„În ciuda acestui șoc, datele platformei Vola.ro arată că prețul mediu al unui bilet de avion plătit de români a scăzut cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Explicația: companiile aeriene europene sunt protejate temporar prin contracte de hedging - așa numitele contracte de acoperire a riscului de preț. Companiile aeriene nu cumpără carburant zi de zi, la prețul zilei. În schimb, negociază din timp cantități mari la un preț fix, valabil pentru lunile următoare”, transmit reprezentanții platformei online de oferte pentru bilete de avion în România.

„Hedging-ul” este mecanismul financiar prin care companiile aeriene nu cumpără carburant zi de zi, la prețul zilei, ci negociază din timp cantități mari, la un preț fix, valabil pentru lunile următoare. Practic, toate companiile și-au securizat și optimizat costul cu carburantul înainte ca prețurile să explodeze. Funcționarea acestui mecanism înseamnă că un baril de petrol cotat la 200 de dolari americani nu se traduce automat într-un bilet mai scump, imediat după declanșarea crizei.

Prețurile se mențin pentru câteva săptămâni

Analiștii platformei online arată că principalele companii aeriene europene care oferă zboruri low-cost - printre care Ryanair și easyJet - au declarat că au asigurat în acest fel până la 84% din necesarul de carburant pentru primul semestru din 2026 – ceea ce pentru cumpărătorii din România înseamnă că pot obține bilete de avion menținute de aceste companii la prețuri mai mici, pentru o anumită perioadă.

Această situație nu va putea dura mult timp, dacă acest conflict din Orientul Mijlociu și criza carburanților pe care a declanșat-o ar fi de lungă durată. În acest context, biletele de avion se vor scumpi, însă chiar și în următoarea etapă a acestei crize există soluții pentru a obține bilete ieftine, prin anumite mecanisme de vânzări care deja funcționează, inclusiv în România.

„Sub protecția contractelor de hedging deja negociate, companiile aeriene încă mai au o marjă de operare a zborurilor la prețul anterior negociat. Cu cât perioada de blocaj se extinde cu atât această rezervă scade și companiile vor recalcula prețul biletelor de avion la noile estimări are barilului de petrol”, spun specialiștii Vola.ro, care recomandă rezervarea călătoriilor cunoscute de anul acesta cât mai repede, pentru a le cumpăra la prețul de acum.

„Hedging-ul” este o protecție temporară, nu o garanție permanentă. Pe măsură ce contractele actuale expiră, companiile aeriene vor trebui să cumpere carburant la prețul zilei, acum semnificativ mai mare. Wizz Air a avertizat că nivelul său de acoperire scade la aproximativ 55% după aprilie 2026, ceea ce face ca biletele de vară să fie semnificativ mai vulnerabile la volatilitatea prețului carburantului.

Companiile sunt pregătite să restituie banii cumpărătorilor

Analiștii mai recomandă ca turiștii să apeleze la instrumente de tip inteligență artificială, cum este AI Deal Finder, disponibil în aplicația GoVola, pentru a găsi prețurile cele mai mici. „Într-un context de volatilitate, cel mai bun preț nu se găsește ușor. AI Deal Finder funcționează conversațional și personalizat și conectat direct la inventarul Vola, identifică în timp real opțiunile concrete disponibile, fără răspunsuri generice”, spun specialiștii platformei online.

Un alt instrument pe care îl au la dispoziție cei care cumpără bilete de avion este achiziția produselor care asigură anularea sau modificarea rezervărilor de zbor. Nimeni nu știe cum va evolua situația în următoarele luni, dacă acest conflict se va încheia sau se va extinde, dacă rutele se schimbă din nou, dacă planurile de călătorie se modifică, iar mulți se gândesc și la faptul că rezervarea făcută acum poate deveni o problemă mâine. La această situație s-au gândit și cei care vând biletele de avion ale mai multor companii.

O opțiune precum Super Flex, disponibilă în aplicația Vola, le permite călătorilor să rezerve acum la prețurile de azi și să anuleze oricând, dacă planurile se schimbă, primind banii înapoi, fără penalități. „Sfatul nostru este simplu: rezervați-vă biletele de avion acum. Dacă știi deja destinația și perioada, profitați de aceasta fereastră de oportunitate, pentru că în acest moment nu putem estima nivelul creșterilor de preț”, explică Claudia Tocilă, Head of Marketing, Vola.ro.