Horoscop săptămânal, 8 - 14 iunie 2026. Racii sunt în centrul atenției. Scopionii și Capricornii fac schimbări

Berbec

Visezi, simți și apoi acționezi cu intenție

Duminică, 7 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Mercur în Rac, activând casa a douăsprezecea. Lumea ta interioară este bogată și acesta este un moment bun pentru a scrie în jurnal sau a medita.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, învăluindu-ți casa și viața emoțională în căldură. Un moment tandr cu cineva drag aterizează frumos.

Marți, 9 iunie, Luna se mută în semnul tău și se conectează cu Neptun în Berbec, adâncindu-ți intuiția și magnetismul. Aspectele de susținere ale lui Uranus și Pluto conferă instinctelor tale putere reală. Venus se conectează cu Jupiter în Rac, binecuvântând viața ta de acasă sau o relație strânsă cu bucurie și generozitate.

Taur

Îți sunt încurajate odihna și reflecția, înainte de un puternic avânt înainte.

Luni, 8 iunie, Luna se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, extinzându-ți lumea socială cu căldură și noroc. O conexiune făcută acum ar putea fi semnificativă.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec activează casa a douăsprezecea, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. Începutul unei descoperiri are loc sub suprafață. Luna se conectează, de asemenea, cu Neptun, sporindu-ți sensibilitatea spirituală. Venus se conectează cu Jupiter în casa a treia, făcând din aceasta o zi minunată pentru scris inspirat sau o conversație semnificativă.

Gemeni

Te îndrepți spre un vârf social și creativ care se simte incitant.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, aducând căldură și expansiune vieții tale publice și reputației. Ceva la care ai lucrat primește un impuls.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec activează casa a unsprezecea a comunității tale, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. O evoluție socială neașteptată schimbă ceva într-un mod semnificativ. Venus se conectează cu Jupiter în Rac, extinzându-ți imaginea financiară sau evidențiind o oportunitate plină de satisfacții.

Rac

Te afli în centrul atenției atât profesional, cât și personal.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Venus și Jupiter, ambii în semnul tău. Aceasta este o zi abundentă și de bine pentru tine. Dragostea, norocul și bucuria sunt toate activate.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec se deplasează prin casa a zecea a carierei tale, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. O mișcare profesională îndrăzneață dă roade. Venus se conectează apoi cu Jupiter în semnul tău, pentru unul dintre cele mai norocoase tranzite ale anului. Așteaptă-te la binecuvântări în dragoste, bani sau ambele.

Leu

Îți extinzi orizonturile și primești darul iubirii și armoniei.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, aducând căldură vieții tale spirituale și eforturilor din culise. O chestiune privată se simte frumos susținută.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec luminează casa a noua a călătoriei, adevărului și expansiunii, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. Apare o idee îndrăzneață sau o oportunitate de a crește dincolo de zona ta de confort. Venus se conectează cu Jupiter în Rac, binecuvântând lumea ta interioară cu abundență și bogăție emoțională.

Fecioară

Îți adâncești conexiunile și îți este recompensată dăruirea.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, extinzând bucuria și căldura în prieteniile și comunitatea voastră. O conexiune socială se simte deosebit de hrănitoare.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec se mișcă prin casa a opta a resurselor comune și a transformării, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. O problemă financiară sau emoțională se schimbă în favoarea voastră. Venus se conectează cu Jupiter în Rac și cu casa a unsprezecea, aducând noroc prin rețeaua voastră sau printr-un efort de grup.

Balanță

Cele mai apropiate relații ies în evidență și pregătesc scena pentru un nou capitol romantic.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, aducând căldură și expansiune carierei și reputației tale. Poate apărea recunoaștere sau o oportunitate plină de satisfacții.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec se mișcă prin casa a șaptea a parteneriatelor, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. Dinamica unei relații se schimbă într-un mod surprinzător, dar în cele din urmă eliberator. Venus se conectează cu Jupiter în Rac și cu casa a zecea, unul dintre cele mai norocoase tranzite de carieră ale anului. Ieși în evidență.

Scorpion

Ai parte de împământare, vindecare și o schimbare puternică în rutina ta zilnică.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, extinzându-ți orizonturile cu căldură și optimism. O oportunitate de învățare sau un plan de călătorie se simte deosebit de binecuvântat.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec se mișcă prin casa a șasea a sănătății și a rutinei zilnice, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. O schimbare în structura ta zilnică deschide calea către ceva eliberator. Venus se conectează cu Jupiter în Rac și cu casa a noua, aducând abundență prin educație, călătorii sau o credință profundă.

Săgetător

Săptămâna aduce foc creativ și posibilități romantice.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, aducând căldură și abundență în casa a opta. O relație intimă sau o problemă financiară se simte frumos susținută.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec se mișcă prin casa a cincea a romantismului, creativității și bucuriei, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. O dezvoltare creativă sau romantică spontană te entuziasmează și te inspiră. Venus se conectează cu Jupiter în Rac și cu casa a opta, binecuvântând finanțele comune sau o conexiune intimă cu generozitate și grație.

Capricorn

Ești ancorat acasă, deschizând în același timp uși puternice în lumea ta profesională.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, extinzând căldură și bucurie în relațiile cele mai apropiate. Dragostea și parteneriatul se simt abundente și afirmative.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec se mișcă prin casa a patra a casei și familiei, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. O schimbare acasă sau în lumea ta interioară se simte eliberatoare. Venus se conectează cu Jupiter în Rac și cu casa a șaptea, aducând unul dintre cele mai generoase și iubitoare tranzite ale anului în parteneriatele tale, romantice sau profesionale.

Vărsător

Ți se ascute mintea, ți se energizează viața de zi cu zi și ți se oferă o parte din cea mai expansivă energie a anului.

Luni, 8 iunie, Luna în Pești se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, aducând căldură și abundență în casa a șasea a ta. O relație de muncă sau o rutină zilnică se simte deosebit de recompensatoare și hrănitoare.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec se mișcă prin casa a treia a comunicării, formând aspecte de susținere pentru Uranus în Gemeni și Pluto în semnul tău. Ideile îndrăznețe curg liber, iar cuvintele tale au o putere neobișnuită astăzi. Venus se conectează cu Jupiter în Rac și cu casa a șasea a ta, binecuvântându-ți viața profesională și rutina de sănătate cu grație și noroc.

Pești

Ai intuiție, abundență și o energie creativă. Delectează-te cu ele.

Luni, 8 iunie, Luna în semnul tău se armonizează cu Venus și Jupiter în Rac, unul dintre cele mai vesele și abundente tranzite ale săptămânii tale. Romantismul, creativitatea și fericirea pură sunt toate evidențiate.

Marți, 9 iunie, Luna în Berbec se mută în a doua ta casă a finanțelor și a stimei de sine, formând aspecte de susținere pentru Uranus și Pluto. O oportunitate financiară surprinzătoare sau o schimbare în modul în care te evaluezi pe tine însuți deschide ceva nou. Venus se conectează cu Jupiter în Rac și cu a cincea ta casă, binecuvântându-ți viața creativă și lumea romantică cu frumusețe și expansiune, potrivit astrology.com.

