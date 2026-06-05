Temperaturi peste normal până în iulie. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

ANM a publicat prognoza pentru o lună întreagă. Dacă locuiești în vestul țării, urmează săptămâni mai calde și mai secetoase decât de obicei.

8–15 iunie: cald în vest, precipitații reduse în cea mai mare parte a țării

În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest.

15–22 iunie: temperaturi peste medie în vest și centru, precipitații echilibrate

A doua săptămână aduce temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile.

22–29 iunie: cea mai caldă săptămână - excepție fac regiunile sud-estice

Intervalul 22–29 iunie aduce cele mai pronunțate abateri termice pozitive. Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice în majoritatea țării, mai ales în vest.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

29 iunie – 6 iulie: cald peste tot, precipitații normale

Ultima săptămână a intervalului menține tendința de temperaturi ușor peste mediile specifice în majoritatea regiunilor, cu accent din nou pe vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

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(sursa: Mediafax)