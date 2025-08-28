Trenul Târgoviște-Pietroșița mai întârzie două săptămâni. Punga de gaz de la Doicești încă nu s-a putut închide

Ruta feroviară Târgoviște-Pietroșița, care leagă Bucureștiul de nordul județului Dâmbovița, a fost închisă în noiembrie 2024, din cauza unei scurgeri de gaze naturale în zona Doicești, care ar fi putut produce o adevărată calamitate, dacă scânteile frânelor unui tren ar fi aprins o flacără deasupra zăcământului deschis. Totul s-a întâmplat după ce compania Soceram a făcut un foraj neautorizat, până la aproape 200 de metri adâncime, deși se știa că în această zonă încă există zăcăminte de gaze naturale. Soceram a plătit o amendă foarte mare pentru lucrarea neautorizată, iar acum trebuie să închidă gaura din punga de gaz, din banii proprii. Lucrările se fac, însă, sub supravegherea autorităților, pentru că sunt de importanță majoră. Iar circulația trenurilor va fi reluată doar după ce se va constata că pericolul de explozie nu mai există.

Data la care vor reîncepe să circule trenurile între Doicești și Pietroșița, în zona de nord a județului Dâmbovița, încă nu se poate estima. Se va mai înregistra o întârziere și după 1 septembrie – dată la care se estima, inițial, că s-ar fi putut relua circulația feroviară, dar prefectul județului, Marian Tănase, a declarat, pentru Jurnalul, că lucrarea s-ar putea finaliza cu succes și în câteva zile.

Prefectul a mai spus că nu poate să se pronunțe în privința datei de la care vor circula din nou trenurile pe această rută, mai ales pentru că au apărut mai multe situații neprevăzute de când au început lucrările de astupare a găurii din zăcământul de gaz de la Doicești, dar merge să verifice stadiul terenului în fiecare zi și speră că se va putea finaliza totul în cel mult două săptămâni, iar trenurile vor fi repuse în circulație.

S-au acoperit primii 135 de metri

„De două săptămâni se lucrează continuu, se introduc constant fluide de foraj, se vede cum acționează, dacă nu e suficient se mai introduce, se betonează, echipele lucrează permanent. Poate să mai dureze câteva zile sau o săptămână, dar nu avem o certitudine. Joi vom putea spune care ar fi termenul pentru reluarea circulației trenurilor. Am fost în fiecare zi să văd care e stadiul lucrărilor, mi s-a spus că se poate rezolva în câteva zile, dar pot apărea și alte situații neprevăzute. Deocamdată este cert doar faptul că se lucrează la închiderea forajului. Pornind de la minus 195 (de metri adâncime – n.r.) am ajuns acum la minus 65. Se bagă lichid de foraj, rășini, spumă, beton, pentru că e foarte complicat procedeul”, a explicat prefectul.

Cei care au fost prejudiciați de acest incident pot da în judecată compania Soceram, pentru a cere recuperarea prejudiciului. Cel mai afectat a fost operatorul privat al trenurilor care fac legătura între Târgoviște și Pietroșița, Transferoviar Călători. Acesta nu a pierdut doar călătorii de pe această rută în timpul sistării trenurilor, ci va pierde în continuare o mare parte a călătorilor care s-au reorientat către alte mijloace de transport, cei mai mulți fiind angajații care fac naveta între casă și locul de muncă, dar și elevii din localitățile din nordul județului care merg la liceele din Fieni, Pucioasa și Târgoviște.

Cei mai afectați sunt navetiștii

Dacă s-ar fi putut relua circulația trenurilor de la 1 septembrie, elevii și-ar fi putut face abonamente, dar în lipsa trenului, se vor face abonamente la mijloacele de transport rutiere. Zona de nord a județului este aproape lipsită de mijloace de transport, după ce una dintre cele două firme care operau pe rutele județene a predat licența, la începutul verii. Și legătura cu Bucureștiul sau cu Sinaia se face foarte dificil, fiind doar trei curse zilnic.

Pentru elevii care nu mai au cu ce să ajungă la școală nu s-a găsit nicio soluție. Nici firme de transport rutier care să acopere rutele lipsă dintre localități nu sunt, iar licitații nu s-au mai organizat. Trenul ar putea rezolva mare parte dintre problemele transportului în județul Dâmbovița, iar locuitorii din localitățile aflate la nord de Târgoviște îl așteaptă cu interes.

Legendele tunelurilor de sub Bucegi pornesc de aici

Gara din Pietroșița este capăt de linie din anul 1912, iar de aici s-a încercat de mai multe ori să se facă legătura pe cale feroviară cu Sinaia, însă nu s-a reușit. Primele săpături s-au făcut imediat după 1912, dar s-au oprit înaintea Primului Război Mondial. Au continuat în perioada interbelică și s-au mai oprit o dată. Apoi au fost reluate în perioada regimului comunist, dar au fost sistate definitiv, fără ca autoritățile să ofere suficiente explicații.

Așa s-au născut legendele despre tunelurile de sub Bucegi, mai ales după Al Doilea Război Mondial, când au existat mai multe povești și legende despre activitatea armatei naziste în această zonă. Legende locale despre aceste tuneluri sunt foarte multe, iar capătul de tunel săpat în apropiere de Pietroșița, pentru a face legătură cu cel care fusese început la Sinaia, a fost betonat, tot fără ca autoritățile să ofere explicații. Faptul că sunt foarte puțini localnici care știu unde se află intrarea în tunel și lipsa informațiilor despre problemele care au dus la renunțarea la aceste săpături au alimentat permanent folclorul zonei și de aici s-au născut legende mult mai vaste. Una dintre variante spune că săpăturile au ajuns în zona unor tuneluri ale dacilor care făceau legătura cu piramidele egiptene

Forajul neautorizat care ține trenul pe loc de aproape un an este exact în zona unde se va construi centrala nucleară de la Doicești. Zăcământul de gaz va rămâne în continuare acolo.

