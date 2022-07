Valul 6 COVID a depășit deja primele patru valuri pandemice

Datele colectate la nivel global arată că, per total, numărul de cazuri noi confirmate acum este mai mare decât vârfurile înregistrate în valurile 1-4. De asemenea, numărul internărilor în spital a crescut brusc, însă numărul deceselor rămâne, deocamdată, la un nivel scăzut. În România, sunt deja peste 2.200 de persoane internate cu COVID-19, iar aproape 400 dintre acestea sunt copii.

Dr. Eric Topol, profesor de medicină moleculară și fondator al Institutului Scripps Research din Statele Unite, care urmăreşte îndeaproape evoluţia pandemiei de COVID-19, arată pe pagina sa de Twitter că, în ciuda subraportărilor din acest val pandemic, provocat în principal de subvarianta Omicron BA.5, numărul cazurilor confirmate raportat la numărul de locuitori a depășit deja recordurile de infectări înregistrate în primele patru valuri. Practic, doar în valul 5 generat de tulpina Omicron BA.1 au fost înregistrate mai multe cazuri noi, după cum reiese și din graficul (vezi Grafic 1) realizat cu ajutorul platformei Our World in Data.

Pe de altă parte, până în acest moment, „creșterea numărului de decese, din fericire este mult mai mică decât la BA.1, datorită imunității populației obținută prin vaccinuri, boostere și infecții”.

Nu același lucru se poate spune însă despre internările în spital, care au crescut brusc în multe dintre țările care furnizează datele lor. În general, și spitalizările sunt, deocamdată, sub nivelurile înregistrate în timpul valului provocat de varianta inițială Omicron (BA.1), din același motiv ca și în cazul deceselor.

Dr. Topol consideră că subvarianta BA.5 este mai rea decât alte variante ale virusului și că „există o mare concepție greșită că, pentru a fi mai rea, trebuie să omoare oameni”.

Conform Our World in Data, țările europene cu cele mai multe infectări noi la milionul de locuitori sunt: Cipru, Franța, Italia, Austria, Luxemburg, Germania și Monaco (vezi Grafic 2). Trebuie menționat însă că nu toate țările au datele actualizate sau au raportat zero cazuri, cum este cazul Greciei, deși cu o săptămână în urmă se afla în top trei, în privința infectărilor cu SARS-CoV-2.

Aproape 400 de copii, în spitalele din România

România a început această săptămână cu 3.288 de cazuri noi de persoane infectate în ultimele 24 de ore, cu peste 1.100 mai multe față de ziua anterioară. Și numărul spitalizărilor au crescut accelerat.

Potrivit ultimei raportări a Ministerului Sănătății (MS), ieri, erau 2.247 de români internați în spitale cu COVID-19, cu 244 mai mulți față de ziua anterioară. Dintre aceștia, 115 sunt internați la Terapia Intensivă.

De asemenea, din totalul pacienților internați, 391 sunt minori, 388 fiind internați în secții și trei, la ATI, anunță MS.

Adriana Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a spus, ieri, că rata de creștere a cazurilor „schițează oarecum o încetinire” – de la 53%, la 46% – însă rata de pozitivare a testelor efectuate este în continuă creștere.

Concret, ieri, aproape 30% (28,54%) dintre testele (antigen și PCR) efectuate în România au fost pozitive, ceea ce înseamnă că se testează foarte puțin raportat la numărul infectărilor reale.