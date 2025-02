Incident grav la München: O mașină a intrat în mulțime, 20 răniți

Poliția a intervenit rapid și l-a reținut pe șofer, anunțând pe platforma X (fostul Twitter) că acesta nu mai reprezintă o amenințare pentru public. Un martor a declarat pentru BR24 că forțele de ordine au tras asupra vehiculului după ce acesta a pătruns în mulțime. Același martor a încercat să deschidă ușa mașinii pentru a ajuta o persoană prinsă sub vehicul, însă aceasta era încuiată.

Incidentul survine într-un moment sensibil, deoarece München se pregătește să găzduiască, începând de vineri, Conferința de Securitate. Printre participanții deja sosiți în oraș se numără vicepreședintele american JD Vance și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Mediafax.

Zona gării centrale este în prezent securizată, iar autoritățile desfășoară o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Reprezentanții sindicatului Verdi au transmis că, deocamdată, nu dețin informații suplimentare.

Auto fährt in Menschengruppe einer #Verdi-Kundgebung in #Muenchen. Bis dato keine weiteren Infos, laut BILD angeblich 15 Verletzte. War es die Religion des Friedens oder ein Amokläufer? Zum kotzen, was in diesem Land mittlerweile abgeht... pic.twitter.com/x0UMpCZFae