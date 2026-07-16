Vămile, dotate cu detectoare de radiații și echipamente de control la frontieră de un milion de euro

La finalul lunii iunie, Autoritatea Vamală Română a contractat două scanere corporale cu unde milimetrice, 12 monitoare portabile de măsurare a radiațiilor, 48 de detectoare individuale de radiații și 12 dispozitive de identificare a izotopilor, echipamente despre care spune că vor asigura „siguranța și securitatea UE”. Aceste dispozitive vor scoate din bugetul instituției de stat românești un milion de euro. Unul dintre loturi a fost adjudecat de o companie abonată la contractele aeroporturilor din România, deținută de o firmă cu sediul în Dubai, Emiratele Arabe Unite. În spatele acestor entități se află patronul unei alte firme abonate la contracte cu statul.

Autoritatea Vamală Română a scos la „mezat” această afacere în data de 9 septembrie 2025, când a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că dorește să achiziționeze echipamente pentru controlul vamal, în cadrul unui proiect denumit „consolidarea capacității de control integrat a Autorității Vamale Române”.

Este vorba despre un acord-cadru care, inițial, a fost împărțit în șapte loturi, dintre care doar 6 au fost scoase la licitație, cu o valoare totală de 14.406.000 de lei fără TVA, respectiv de 17.431.260 de lei cu TVA inclusă. Concret, Lotul 1 viza achiziția de scanere corporale cu unde milimetrice, pentru care autoritatea contractantă a pus la bătaie un buget estimat inițial la 2.160.000 de lei fără TVA. Al doilea lot se referea la achiziția de endoscoape, cu un buget alocat de 1.170.000 de lei fără TVA. Lotul 3 se referă la achiziția de monitoare portabile de măsurare a radiațiilor, cu un buget estimat de 324.000 de lei fără TVA, în timp ce al patrulea lot se referea la achiziția de detectoare pentru urme prin spectrometria de mobilitate, pentru care au fost alocați 3.120.000 de lei fără TVA.

Al cincilea lot vizează achiziția de detectoare/monitoare individuale de radiații, cu un buget alocat de 432.000 de lei fără TVA, iar al șaselea lot se referă la achiziția de dispozitive de identificare a izotopilor, cu un buget estimat de 7.200.000 de lei fără TVA.

Loturile, atribuite în aceeași zi

Toate aceste loturi au fost finanțate prin Instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal, dar și de la bugetul de stat. Însă nu toate au ajuns să fie adjudecate. Spre exemplu, la data de 10 noiembrie 2025, Lotul 2 a fost anulat pe cale administrativă. Apoi, la 3 iunie 2026, și Lotul 4 a fost anulat, deoarece oferta primită a fost considerată ca inacceptabilă.

În aceste condiții, pentru celelalte patru loturi a fost organizată o licitație deschisă, având drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, iar, la data de 30 iunie 2026, toate au fost atribuite.

Primul lot a ajuns la SC Magus Protect Technologies SRL, pentru un preț final negociat de 2.613.587,9 lei cu tot cu TVA. Loturile 3, 5 și 6 au fost adjudecate de compania Mate-Fin SRL, pentru 392.040 de lei cu TVA, 522.720 de lei cu TVA, respectiv de 1.447.160 de lei cu TVA. Valoarea totală a loturilor adjudecate se ridică, astfel, la 4.111.990 de lei fără TVA, respectiv la 4.975.507,9 lei cu TVA inclusă.

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții, aflăm că „asigurarea unor controale vamale la frontierele externe ale UE este crucială” și că „acest lucru este important nu numai din cauza funcției tradiționale a Vămii de colectare a veniturilor, dar și pentru a asigura siguranța și securitatea UE”. Potrivit autorității contractante, „aceste controale vizează circulația mărfurilor ce tranzitează frontierele externe și nu ar trebui să împiedice comerțul legitim. Totuși, în prezent, există dezechilibre care se datorează în parte deficiențelor în ceea ce privește capacitățile și resursele disponibile în statele membre ale UE”.

La ce folosesc echipamentele

Primul lot constă, în fapt, în achiziția a două scanere corporale cu unde milimetrice, care vor intra în dotarea Birourilor Vamale de Frontieră de la Albița și de la Sculeni. Aceste scanere detectează materialele ascunse asupra persoanelor.

Lotul 3 constă în achiziția a 12 monitoare portabile de detectare a radiațiilor, câte unul pentru Birourile Vamale de Frontieră de la Calafat, Dornești, Giurgiu, Iași - Aeroport, Racoviță și Vicovu de Sus, la care se adaugă cele pentru Direcția Regională Vamală București - Biroul Vamal de Frontieră Otopeni, Direcția Regională Vamală Cluj - Biroul Vamal de Frontieră Halmeu, Direcția Regională Vamală Craiova - Biroul Vamal de Frontieră Porțile de Fier 1, Direcția Regională Vamală Galați - Biroul Vamal de Frontieră Isaccea, Direcția Regională Vamală Iași - Biroul Vamal de Frontieră Siret și Direcția Regională Vamală Timișoara - Biroul Vamal de Frontieră Moravița. Este vorba despre echipamente concepute să detecteze și să măsoare nivelurile de radiații din mediu.

Lotul 5 se referă la dotarea acelorași structuri cu 48 de detectoare/monitoare individuale de radiații, care se utilizează în unitatea vamală ca echipament purtat de personalul vamal pentru a evalua și monitoriza doza de radiații la care este expus în timpul activităților zilnice, cât și expunerea pe termen lung.

Al șaselea lot constă în dotarea acelorași structuri vamale cu 12 dispozitive de identificare a izotopilor, reprezentând instrumente pe care funcționarii vamali le utilizează pentru a identifica radionuclizii prezenți în materialele radioactive care au fost detectate anterior, funcționarii vamali fiind, astfel, în măsură să evidențieze nivelul de amenințare pe care acestea îl reprezintă.

Legături interesante cu familia unui șef din SRI

Una dintre firmele care și-au adjudecat aceste contracte, SC Magus Protect Technologies SRL, este o entitate care are un istoric interesant de contracte cu statul, dar și de legături interesante ale patronatului cu zona „serviciilor”. La data de 10 septembrie 2004, asociatul unic al firmei, Ștefan Alexandru Ilie, din Voluntari, a cesionat toate părțile sociale către Sensor Information Technologies LLC, cu sediul în Dubai, Emiratele Arabe Unite, entitate reprezentată de cetățeanul român Stelian Ilie, care este tatăl lui Ștefan Alexandru Ilie, ambii domiciliind la aceeași adresă din Voluntari.

Stelian Ilie este patronul celebrei companii MIRA Telecom, o altă firmă abonată la contractele cu statul și, mai ales, la cele scoase la mezat de instituțiile de forță.

Ștefan Alexandru Ilie (fiul) a apărut, în istoricul de la Registrul Comerțului cu privire la SC Logika IT SRL, firmă din care a făcut parte și un anume Dragoș Băsmăluță. Acesta din urmă apare, de asemenea, asociat cu Stelian Ilie (tatăl) în compania MIRA Software Technologies SRL.

Dragoș Băsmăluță a părăsit acționariatul SC Logika IT SRL, cedând părțile sociale către Maria Zamfir, care este fiica generalului SRI Dumitru Zamfir, poreclit și „Timpanul”, fost director adjunct al serviciului secret intern.

SC Magus Protect Technologies SRL a derulat, în ultimii ani, conform SEAP, contracte cu Aeroportul Craiova, Aeroportul Tulcea, Compania Națională de Aeroporturi București, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Aeroportul Cluj-Napoca, Aeroportul Mihail Kogălniceanu, Centrul Educativ Târgu Ocna, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Aeroportul Internațional Maramureș, Aeroportul Suceava, Aeroportul Arad sau Aeroportul Sibiu.