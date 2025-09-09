Autoritatea Națională a Vămilor investește 7,1 milioane în paza sediilor din Regionala Cluj

Sediul principal al Direcției Regionale Vamale Cluj, împreună cu alte șase birouri vamale de interior arondate acesteia, vor primi noi paznici, în baza unui acord-cadru pe patru ani scos la licitație de Autoritatea Națională a Vămilor. Un al șaptelea biroul de interior va beneficia doar de servicii de monitorizare și intervenție. Valoarea acestei afaceri va scoate de la bugetul de stat peste 7,1 milioane de lei, conform anunțului de licitație. Afacerea vine la mai puțin de un an după ce Autoritatea Națională a Vămilor a mai cheltuit 853.368,56 de lei fără TVA pentru servicii de pază care vizează exact aceleași obiective.

Autoritatea Vamală Română a scos la licitație, la data de 3 septembrie 2025, cel mai costisitor contract privind serviciile de pază și de monitorizare ce se doresc a fi prestate pentru sediile instituției. Conform unui anunț publicat pe portalul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), Autoritatea Vamală Română intenționează să achiziționeze servicii de pază, monitorizare și intervenție, pentru Direcția Regională Vamală Cluj și pentru birourile subordonate. Este vorba despre servicii ce urmează să fie prestate în următorii patru ani, prin încheierea unui acord-cadru.

Potrivit sursei citate, obiectivele vizate sunt Biroul Vamal de Interior Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Biroul Vamal de Interior Bihor, cu sediul la Oradea, Direcția Regională Vamală Cluj, cu sediul tot la Oradea, Biroul Vamal de Interior Bistrița-Năsăud, cu sediul în Bistrița, Biroul Vamal de Interior Maramureș, cu sediul în satul Săsar, comuna Recea, județul Maramureș, Biroul Vamal de Frontieră Sighetu Marmației, cu sediul în Sighetu Marmației, precum și Biroul Vamal de Interior Satu Mare, cu sediul în Satu Mare,

De asemenea, acest acord-cadru mai include și prestarea unor servicii de monitorizare și intervenție pentru sediul Biroului Vamal de Interior Sălaj, cu sediul în Zalău.

Prețul cel mai scăzut

În vederea încheierii acestui acord-cadru, Autoritatea Vamală Română arată că este dispusă să pună la bătaie un buget estimat inițial la 5.875.127,2 lei fără TVA, respectiv la 7.108.903,92 de lei cu tot cu TVA. Finanțarea contractului este asigurată din fonduri de la bugetul de stat, conform informațiilor furnizate de anunțul de participare publicat în SEAP.

Criteriul de atribuire ales de către autoritatea contractantă este prețul cel mai scăzut, Autoritatea Vamală Română organizând, în acest sens, o licitație deschisă. Ofertele ce urmează să fie primite vor fi analizate în data de 10 octombrie 2025.

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții, aflăm că serviciile de pază, monitorizare și intervenție ce fac obiectul procedurii de licitare sunt necesare pentru obiectivele Autorității Vamale Române, respectiv pentru Direcția Regională Vamală Cluj și pentru birourile vamale subordonate, „fiind necesară supravegherea spațiului interior și exterior”.

Se solicită asigurarea pazei obiectivelor și a bunurilor materiale cu șase posturi de pază permanentă.

Prestatori cu licență de la IGPR și SRI

Paza trebuie să fie asigurată de firme specializate în serviciul de pază și protecție, având ca obiect de activitate controlul accesului în clădiri, paza obiectivului, paza bunurilor și valorilor, în condiții de maximă siguranță a acestora.

În documentul citat se precizează că societățile de pază care vor să se înscrie la această licitație trebuie să facă dovada că sunt autorizate să presteze serviciile de pază, monitorizare și intervenție pentru toate obiectivele Autorității Vamale Române și că dețin licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, cu acordul Serviciului Român de Informații.

De asemenea, companiile mai trebuie să facă dovada că dețin avizul favorabil pentru dispecerat de monitorizare pentru activități de monitorizare și intervenție în asigurarea de conexiuni pentru sistemele de alarmare, eliberat, de asemenea, de Inspectoratul General al Poliției Române. Prin acest dispecerat de monitorizare trebuie asigurată interconectarea pentru monitorizarea permanentă a sistemelor de alarmă timp de 24 de ore pe zi.

„Comunicarea trebuie să se realizeze prin sistemul de monitorizare pe linie telefonică rapidă în opt locații ale obiectivului.

Pază 24 din 24 sau fracțională

Astfel, conform Autorității Vamale Române, la Biroul Vamal de Interior Cluj, la Biroul Vamal de Interior Bihor, la Biroul Vamal de Interior Bistrița-Năsăud, la Biroul Vamal de Interior Maramureș și la Biroul Vamal de Interior Satu Mare, se solicită câte un post de pază permanent, 24 de ore din 24. Aici, un agent de pază va trebui să presteze, conform contractului, 35.040 de ore de pază.

Mai departe, la Direcția Regională Vamală Cluj se solicită un post de pază temporar, de opt ore pe zi, cu pază fixă. Aici, un agent trebuie să presteze 8.320 de ore de pază.

La Biroul Vamal de Frontieră Sighetu Marmației se solicită un post temporar, cu program de 12 ore din 24, cu pază umană. Aici, fiecare agent trebuie să presteze câte 17.250 de ore de muncă. În ceea ce privește Biroul Vamal de Interior Sălaj, se solicită servicii de monitorizare pe bază de abonament lunar, unde vor fi prestate 35.040 de ore de muncă.

În documentația de atribuire se precizează că posturile mobile de pază vor fi dotate cu tonfă și spray lacrimogen. Monitorizarea vizează semnale transmise privind efracția, sabotajul, panica și incendiul. Se solicită asigurarea intervenției cu echipaje special instruite și dotate, în zece minute pe timp de zi și în 8 minute pe timp de noapte de la momentul la care semnalul de panică a ajuns în dispecerat și momentul intervenției.

Avalanșă de contracte similare, parafate în ultimul an

Aceasta este a doua achiziție de servicii de pază și de monitorizare pe care Autoritatea Vamală Română o face în mai puțin de un an. Asta, deoarece, la data de 20 septembrie 2024, instituția a mai încheiat un acord-cadru similar cu cel licitat acum, tot pentru Direcția Regională Vamală Cluj. Atunci, toate cele șase loturi ale acordului-cadru licitat au fost adjudecate de compania SC Dyo Trips, pentru suma de 853.368,56 de lei fără TVA.

Dar nu doar această regională vamală a contractat servicii de pază. La 1 august 2024, pentru Direcția Regională Vamală Galați (obiective din Galați, Buzău, Brăila și Vrancea), au fost parafate cinci acorduri-cadru cu SC Lex Protect Buzău SRL, SC Alfa Security Service SRL și SC Vigilent Security SRL, în valoare totală de 1.795.231,68 lei fără TVA. La 19 aprilie 2024, Autoritatea Națională a Vămilor, prin Direcția Regională Vamală Brașov a încheiat cu SC GPI Security Force SRL și cu SC TMG Guard SRL un contract pentru 24 de luni, în valoare de 952.028,8 lei fără TVA.

La 2 septembrie 2024, pentru Direcția regională Vamală Craiova a fost încheiat un contract, pentru 24 de luni, în valoare de 459.236,8 lei fără TVA, cu SC Euroguard Security 2007 SRL.

Ulterior, la 31 decembrie 2024, a fost încheiat, pentru Direcția Regională Vamală Timișoara, pentru 24 de luni, un contract în valoare de 1.158.593,52 de lei fără TVA, cu SC Hyper Cleaning Services SRL.

La data de 1 aprilie 2025, Autoritatea Vamală Română a contractat pentru sediile proprii servicii de pază aferente lunii aprilie a anului curent, de la SC Integra Guard SRL, în valoare de 118.670,4 lei fără TVA.