CCR dă azi testul de independență. Bolojan, sfătuit să nu tragă de maneta de catapultare. „Troc” politic, gestionat de Nicușor Dan

Curtea Constituțională urmează să dea, astăzi, testul de independență. Se va pronunța cu privire la constituționalitatea legii pensiilor magistraților, de a cărei trecere premierul Ilie Bolojan condiționează continuarea în funcția de șef al Executivului. Tot astăzi, la Camera Deputaților, se votează moțiunea simplă a AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu.

PSD ar fi vrut ca acest vot să fie amânat cu o săptămână, deoarece există informații că mai mulți deputați social-democrați doresc să o sprijine. Atât reformarea pensiilor speciale, cât și interdicția pentru membrii partidelor Coaliției de a vota astfel de moțiuni simple fac parte din Acordul de constituire al alianței. Însă nu sunt abateri care să conducă, potrivit aceluiași document, la denunțarea Acordului. Ieri, președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii Coaliției la Palatul Cotroceni, pentru a media scandalurile din interiorul guvernării, propunând fiecărei părți o soluție de compromis.

„Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, transmite, prin intermediul unui comunicat de presă, președintele României, Nicușor Dan, cu 24 de ore înainte ca instanța Curții Constituționale să se pronunțe cu privire la constituționalitatea legii privind pensiile de serviciu ale judecătorilor și cu privire la celelalte patru legi care fac parte din pachetul al doilea de măsuri de austeritate pentru care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului.

Declarația vine la scurt timp după ce, ieri, la Palatul Cotroceni, șeful statului a avut o discuție cu liderii Coaliției, într-un moment de maximă tensiune politică. Nicușor Dan ar fi propus trei soluții de compromis, pentru ca actuala guvernare să nu se rupă.

Primul troc se referă la un compromis pe care trebuie să îl facă Ilie Bolojan, în sensul că premierul va accepta cererea PSD de prelungire a plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente de bază. Al doilea troc propus se referă la un compromis pe care trebuie să îl facă PSD, în sensul că social-democrații să accepte cerințele lui Ilie Bolojan cu privire la concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală. Iar cel de-al treilea troc propus reprezintă un compromis pe care să-l facă cei de la USR, în sensul ca progresiștii să accepte amânarea, pentru primăvara anului viitor, a organizării alegerilor locale pentru funcția de primar general al Capitalei.

Bomba cu ceas de la CCR

Aceste discuții au loc pe fondul unor evenimente care au loc astăzi, la Curtea Constituțională și în Parlamentul României. Premierul a amenințat, în mai multe rânduri, cu demisia în cazul în care legea privind pensiile magistraților nu trece de CCR. Șansele să treacă sunt, de altfel, mai mult decât limitate, în ciuda presiunilor făcute, inclusiv public, la adresa judecătorilor.

Atitudinea premierului Ilie Bolojan nu se bazează, însă, pe nimic din ceea ce scrie în Acordul politic de constituire a actualei Coaliții. Chestiunea privind „reforma pensiilor speciale” este, într-adevăr, prevăzută în cuprinsul articolului 2, la punctul 5, din Acordul politic. Însă, așa cum se prevede la articolul 23 din același document, încălcarea articolului 2 nu reprezintă un motiv de denunțare unilaterală a Acordului.

CCR urmează, astăzi, să tranșeze definitiv situația legii pensiilor magistraților, pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, după ce ÎCCJ a desființat acest pachet, printr-o sesizare care se întinde pe 30 de pagini. Unul dintre cele mai evidente vicii de neconstituționalitate ale legii respective constă în aceea că nu a fost solicitat avizul obligatoriu al CSM pe forma finală a legii care a trecut de Parlament.

Legi depuse în contradicție cu înțelegerea semnată

Raporturile nu sunt suficient de cordiale nici la nivelul parlamentar. Deși la articolul 19 din Acordul privind constituirea Coaliției se prevede că niciun parlamentar al partidelor de la guvernare nu va iniția sau vota un proiect de lege sau amendament care presupune creșteri de cheltuieli, facilități, sporuri, angajări sau achiziții, fără acordul prealabil al conducerii Coaliției, atât PSD, cât și PNL, precum și USR au depus proiecte de lege cu astfel de conținut.

Spre exemplu, USR a depus PLX 278/2025, propunere legislativă pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Legea a picat, la Senat, la data de 15 septembrie 2025, însă se află, în prezent, la Camera Deputaților, care este forul decizional. În schimb, parlamentari de la PSD, PNL și Minorități au inițiat PLX 277/2025 – proiect de lege privind înființarea Institutului Național de Formare în Sistemul Public, adoptat de Senat și aflat în dezbaterea finală la Camera Deputaților.

Există, însă, și două proiecte de lege depuse de PSD, prin care se dorește modificarea unor măsuri asumate deja de Guvern, prin primul pachet al austerității. Un astfel de proiect de lege se referă la modificarea și completarea Codului Fiscal și la completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și uzează eliminarea obligației de plată a CASS pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, precum și pentru personalul monahal.

Tot PSD a mai depus la Parlament un proiect de modificarea Codului Fiscal și de completare a legii privind reforma în domeniul sănătății, pentru revenirea la scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului. Acest ultim proiect de lege îl are printre inițiatori chiar pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Moment critic și în Parlament, la moțiunea de demitere a Dianei Buzoianu

Revenind la Acordul politic de constituire a Coaliției, la același articol 19, actul prevede că niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din Coaliție, nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Astăzi, pe ordinea de zi a ședinței de Plen a Camerei Deputaților se află dezbaterea și votul asupra moțiunii simple, inițiată de 60 de deputați ai AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, de la USR. Moțiunea are titlul „Slăbirea securității energetice a României, prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Potrivit regulamentului, moțiunea simplă se adoptă cu majoritatea voturilor deputaților prezenți.

Surse politice arată că, legat de această chestiune, conducerea PSD ar fi propus amânarea cu o săptămână a moțiunii simple, după ce mai multe voci din PSD arată că deputații social-democrați ar putea să voteze pentru demiterea Dianei Buzoianu. La începutul acestei săptămâni, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a acuzat întârzierea avizelor de către ministrul Mediului pentru finalizarea a patru hidrocentrale, afirmând că „dacă aș fi deputat, aș vota această moțiune simplă”.

Însă nici acest articol 19 din Acordul Coaliției nu constituie temei pentru denunțarea unilaterală a „contractului”.