Programul mall-urilor și supermarketurilor de sărbători 2025–2026. Când sunt deschise marile magazine

Magazinele Mega Image din țară vor funcționa astfel:

24 decembrie 2025: până la 21:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 09:00 – 19:00

27 – 30 decembrie 2025: program normal

31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00

3 ianuarie 2026: program normal

Auchan

Magazinele Auchan din orașele din țară vor avea program adaptat de sărbători:

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Unele magazine Auchan din orașe precum Iași, Timișoara sau Suceava pot avea program special diferit, de exemplu deschis mai târziu sau cu orar extins în anumite zile de 24 decembrie sau 26 decembrie.

Lidl

Supermarketurile Lidl vor funcționa astfel:

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: închis

27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Kaufland

Magazinele Kaufland din orașele din țară vor avea următorul program:

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: program adaptat potrivit centrului comercial sau locației

Penny

Rețeaua Penny va funcționa astfel:

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Carrefour:

Hypermarket

24 decembrie 2025: 07:00 – 19:00

25 decembrie 2025: închis

26 – 28 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 23:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Market:

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00

27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Express:

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00

27 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Programul supermarketurilor online

Programul Sezamo în perioada sărbătorilor

În contextul creșterii cererii din preajma sărbătorilor, Sezamo va funcționa după un program special în perioada Crăciunului și Anului Nou.

18–21 decembrie: 06:00 – 23:00

22–23 decembrie: 06:00 – 24:00

24 decembrie: 06:00 – 18:00

25 decembrie: închis

26 decembrie: 10:00 – 19:00

27–30 decembrie: 06:00 – 23:00

31 decembrie: 06:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: 06:00 – 23:00

Programul Freshfull

Freshful a stabilit și în acest an un program extins de livrări înainte de Ajun. Magazinul online va livra comenzi pe 24 decembrie, însă nu va avea livrări în zilele de 25 și 26 decembrie.

În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, Freshful va livra între 07.00 și 18.00. În zilele de 25 și 26 decembrie, livrările vor fi suspendate.

În intervalul 27 – 30 decembrie, Freshful revine la programul extins, cu livrări între 07.00 și 00.00. Pe 31 decembrie, programul va fi identic cu cel din Ajunul Crăciunului, respectiv 07.00 – 18.00.

În 1 ianuarie 2024, magazinul online nu va livra comenzi. Livrările vor fi reluate în 2 ianuarie 2024, între 10.00 și 23.00, urmând ca din 3 ianuarie să se revină la programul normal.

(sursa: Mediafax)