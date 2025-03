Cu Arena Națională plină, România debutează azi în preliminariile CM 2026. Șase puncte în 3 zile!

După perioada de acomodare cu meciurile-școală din toamnă în Liga Națiunilor, acum avem un obiectiv mult mai important, calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada. Grupa este una accesibilă, având cel mai la îndemână cap de serie pe care-l puteam nimeri, Austria. Deci nu Germania, Franța, Spania sau Italia. Am avut norocul să nu nimerim iar cu Elveția, cu care, în campania pentru EURO 2024, am avut noroc cu carul, iar al doilea noroc la rând...

Azi echipa noastră națională începe campania pentru Mondial cu Bosnia. Așteptările sunt mari, optimismul de asemenea. Toate speranțele se leagă de Mircea Lucescu, de experiența lui și de capacitatea lui de a energiza un lot care are deja ceva experiență după participarea la EURO vara trecută. Presiunea nu este însă una uriașă, pentru că noi deja avem asigurat barajul pentru Mondial prin câștigarea grupei din Liga Națiunilor în toamna trecută, în caz că nu prindem primele două locuri acum. Însă pretențiile sunt mult mai mari, mai ales pentru că avem cea mai abordabilă grupă, fără un monstru european ca Germania, Franța, Spania, Olanda sau Italia. Am evitat și echipe care ne-au pus mereu probleme, ca Suedia sau Croația.

Avem însă Austria, care a făcut o impresie bună la EURO 2024, însă a dat și ea de greu când a dat de Turcia. A învins Olanda în grupă, însă Olanda a jucat atunci „cel mai prost meci din istorie”, după cum a scris presa din Țările de Jos. Deci Austria nu este de speriat și până la primul meci direct, de pe 7 iunie, Lucescu mai are timp la dispoziție să omogenizeze și mai mult un „11” solid, cu care să faci față unui duel cu favorita principală a grupei. Mai mult, istoricul meciurilor directe este unul echilibrat. În ultimele două întâlniri, în mandatul lui Mirel Rădoi, noi am învins 3-2 în deplasare și am pierdut acasă cu 1-0. A fost ediția din 2020 a Ligii Națiunilor când Haaland ne-a dat cu terenul în cap înscriindu-ne trei goluri. Scor 4-0. Dar cu Austria am fost egali.

„Duceți-ne în America, vom fi mulți că acum nu mai avem nevoie de viză”

Suporterii sunt cei mai încrezători. De altfel, de la primul meci din campanie, diseară cu Bosnia, Arena Națională va fi plină. Și la meciul de luni, din San Marino, stadionul din Serravalle, care are doar 7.000 de locuri, va fi umplut de români. Mesajul fanilor, viralizat pe rețelele sociale, este „Voi calificați-vă la Mondial, duceți-ne în America, vom merge mulți acolo, că acum nu mai avem nevoie de viză pentru SUA”. Motivul principal de optimism al suporterilor este prezența lui Mircea Lucescu la cârma naționalei. „În sfârșit avem un antrenor care nu se bazează exclusiv pe noroc. La ce experiență are și la cât fotbal cunoaște, Lucescu este singurul care poate construi o echipă care să țină 2-3 campanii de calificare”, mai spun fanii.

„Problema” Louis Munteanu

Decizia lui Mircea Lucescu de a nu-l convoca pe Louis Munteanu a supărat mult conducerea CFR-ului, dornică mai degrabă de o cât mai bună vizibilitate a atacantului decât de strategia selecționerului. „Cea mai îndreptățită întrebare este «de ce nu e Louis Munteanu acolo?». Sincer, și eu aștept să văd o explicație de la Mircea Lucescu. ”, a spus și Ciprian Marica, fiind în același ton cu șefii CFR-ului, care au adăugat că tânărul atacant „a fost dărâmat psihic de această neconvocare”. Însă strategia lui Mircea Lucescu este alta. Acesta a preferat să-l lase pe Munteanu la echipa de tineret, unde puștii lui Pancu au două meciuri de pregătire pentru Europeanul U21 de la vară, cu Portugalia și Olanda. Iar la EURO 2025 - U21, Louis Munteanu este om de bază. „Nimeni nu s-a gândit la perspectivă. Eu mă gândesc la viitoarea generație, trebuie să ne gândim la jucătorii tineri, care o să vină, și Louis și Matei sunt jucători la care mă uit cu multă speranță, i-am lăsat la tineret, au două meciuri importante, un turneu final, dacă ei fac performanță în vară și naționala de seniori va crește”, a lămurit Mircea Lucescu.

Favoriți diseară

Cum ne-a obișnuit, selecționerul nu a dat amănunte despre primul „11” de diseară cu naționala Bosniei. Însă sunt câțiva jucători care sigur nu vor lipsi. Rațiu, Burcă, Bancu, Răzvan și Marius Marin și Stanciu vor fi, negreșit, titulari. Însă există probleme de lot cu accidentările lui Drăgușin, Mihăilă și Olaru, cu lipsa de jocuri ale lui Drăguș, cu o oarecare lipsă de formă la Hagi și Man. A adus nume noi sub tricolor, însă, cel puțin pentru meciul de azi, doar Denis Ciobotariu și Mihai Popescu pot fi luați în calcul pentru primul „11”.

Bosniacii, speriați de atmosfera de pe stadion

Jucătorii bosniaci și stafful lor tehnic sunt „speriați” de atmosfera pe care o vor face suporterii români. „Am văzut ce au făcut cu Kosovo, Muntenegru și Macedonia de Nord. Am văzut și noi acum trei ani, însă acum miza este alta pentru ei și se vor mobiliza și mai tare. Va fi un vulcan, suntem convinși. La noi, din păcate, suporterii nu au avut timp să se organizeze să meargă mai mulți la București. Credeam că meciul se va juca fără spectatori”, au declarat persoane din anturajul naționalei bosniace.

Programul naționalei României

21 martie ROMÂNIA – Bosnia (21:45)

24 martie San Marino – ROMÂNIA (21:45)

7 iunie Austria – ROMÂNIA

10 iunie ROMÂNIA – Cipru

9 septembrie Cipru – ROMÂNIA

12 octombrie ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie Bosnia – ROMÂNIA

18 noiembrie ROMÂNIA– San Marino

Lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Portari: Florin Niță (Damac-Arabia Saudită, 30/0), Horațiu Moldovan (Sassuolo-Italia, 11/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 3/0);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano-Spania, 27/1), Deian Sorescu (Gaziantep-Turcia, 20/0), Virgil Ghiță (Cracovia- Polonia, 2/0), Adrian Rus (Pisa-Italia, 22/1), Andrei Burcă (Baniyas-Eau, 37/1), Mihai Popescu (FCSB, 0/0), Denis Ciobotariu (Rapid, 0/0), Nicușor Bancu (Univ. Craiova, 44/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 46/6);

Mijlocași: Marius Marin (Pisa-Italia, 28/0), Adrian Șut (FCSB, 4/0), Răzvan Marin (Cagliari-Italia, 65/11), Nicolae Stanciu (Damac-Arabia Saudită, 79/15), Ianis Hagi (Rangers-Scoția, 45/5), Vlad Dragomir (Pafos-Cipru, 0/0), Dennis Man (Parma-Italia, 33/9), Olimpiu Moruțan (Pisa-Italia, 15/1), Alexandru Mitriță (Univ. Craiova, 21/4), Florin Tănase (FCSB, 18/3), Dennis Politic (Dinamo, 0/0);

Atacanți: Denis Drăguș (Trabzonspor-Turcia, 20/5), Denis Alibec (Farul Constanța, 41/5), Daniel Bîrligea (FCSB, 3/1).