AS Roma este interesată de transferul lui Radu Drăgușin

Gruparea din capitala Italiei vrea să își întărească lotul în perioada de mercato din ianuarie, în contextul obiectivului de calificare în Liga Campionilor.

Drăgușin este una dintre principalele ținte ale Romei pentru compartimentul defensiv, scrie La Gazzetta dello Sport.

„Giallorossi” analizează posibilitatea unui transfer sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare, pentru Radu Drăgușin, fundaș care a mai evoluat în Italia la Genoa, Juventus, Salernitana și Sampdoria.

Presa italiană notează că antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator al fundașului român, iar Drăgușin ar fi tentat de o mutare la Roma, în încercarea de a-și relansa cariera.

Radu Drăgușin a revenit recent în lotul lui Tottenham la un meci oficial, fiind rezervă în meciul cu Liverpool.

Fundașul central s-a accidentat grav la finalul lunii ianuarie, suferind o ruptură a ligamentelor încrucișate, intervenția chirurgicală având loc în februarie.

Drăgușin are o concurență puternică pentru un loc în echipa lui Tottenham, unde se luptă cu Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso pentru postul de titular.

(sursa: Mediafax)