Se poate și fără Simona. Echipa României rămâne în Grupa Mondială, între primele 12 echipe ale lumii

Revenire de senzație a fetelor noastre din echipa de Fed Cup! După o primă zi în care Ucraina a ajuns relativ lejer la 2-0, îi mai rămânea doar Elinei Svitolina să o învingă pe Ana Bogdan și meciul Ucraina-România se încheia cu un 3-0 fără istoric. Meciul dintre ele chiar a început conform calculelor, cu o Elina Svitolina foarte precisă dar și enervant de norocoasă. De partea cealaltă, Ana Bogdan părea că nu are constanță, că poate reuși 2-3 puncte spectaculoase urmate de 4-5 greșeli. Chiar dacă Ana a câștigat primul set, tot nu părea că poate mai mult, „că asta e tot ce s-a putut”. Însă Ana s-a adunat mental pentru setul decisiv și a relansat disputa cu Ucraina. A învins-o pe Svitolina, scor 6-4 4-6 6-3, iar scorul general a devenit 2-1 pentru Ucraina. Acum urma ca a doua jucătoare a noastră, Jaqueline Cristian, să răstoarne la rândul ei calculele și să o învingă pe Lesia Tsurenko, o jucătoare mai bine clasată în clasamentul mondial cu aproape 30 de locuri.

Începutul disputei Cristian-Tsurenko a fost fără istoric. Ucraineanca de pe locul 43 WTA a dominat clar, în timp ce Jaqueline tot căuta soluții pe care în primul set nu le-a găsit, astfel că scorul de 6-2 pentru Lesia a arătat realitatea din teren. Ce a urmat nu a mai semănat cu ce-a fost înainte. Românca a urmat sfaturile lui Horia Tecău, și a înclinat balanța în favoarea ei și s-a impus în următoarele două seturi cu scor identic, 6-4, și la general 2-2. Urma meciul de dublu, decisiv.

Pentru meciul de dublu, Horia Tecău a mizat tot pe Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, care jucaseră și meciurile de dublu, Jaqueline Cristian 2 ore și 18 minute cu Tsurenko, iar Ana Bogdan 2 ore și 51 de minute cu Svitolina. Dar erau „în mână”, alegere care s-a dovedit inspirată: „obositele” noastre au învins „odihnitele” Liudmila Kichenok și Nadiia Kichenok în două seturi, 6-2 7-6, un meci în care ceva emoții au fost doar pe finalul setului 2.

Înfrângerea în fața României a iritat presa și iubitorii tenisului din Ucraina. Jucătoarele sunt acuzate că sunt mai interesate de turneele din circuitul WTA, aducătoare de bani și puncte, „spre deosebire de Fed Cup, „aducătoare doar de glorie”.

Simona Halep și-a dorit foarte mult să joace în această dispută cu Ucraina, însă s-a retras. Motivul invocat a fost unul medical. Însă Simona a jucat un singur meci de la revenire și a arătat că poate duce decent doar un set. S-a văzut la Miami că nu este încă pregătită fizic. Pentru ea mai era și miza participării la JO. În plus, Simona abia a început antrenamentele cu noul antrenor, Carlos Martinez.

A fost o noapte magică pentru mine, am jucat foarte bine, m-am așteptat la un meci foarte greu și sunt bucuroasă că am rămas pozitivă și că mi-am ascultat echipa.

Jaqueline Cristian

Pentru mine, acest moment înseamnă foarte mult. Am jucat din toată inima. Am trecut prin momente grele, nu mai câștigasem un meci de o lună și jumătate. Dar să fiu aici, reprezentându-mi țara, e uimitor. Prima zi a fost dezamăgitoare. Dar am spus că vom lupta azi.

Ana Bogdan