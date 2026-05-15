x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Casper Ruud s-a calificat fără emoții în finala Mastersului de la Roma

Casper Ruud s-a calificat fără emoții în finala Mastersului de la Roma

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   22:45
Casper Ruud s-a calificat fără emoții în finala Mastersului de la Roma
Hepta/Casper Ruud intră în clubul select al marilor campioni pe zgură după succesul din semifinale

Tenismanul norvegian Casper Ruud (25 WTA) s-a calificat în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro, după ce l-a învins pe italianul Luciano Darderi (20 ATP), cu 6-1, 6-1, vineri, într-un meci întrerupt de ploaie, transmite presa internațională.

Triplu finalist de Mare Șlem, Casper Ruud (fost număr doi mondial) a avut nevoie de o oră și 6 minute de joc efectiv. Pentru scandinav a fost a patra semifinală pe care o joacă la Roma, după cele din 2020, 2022 și 2023.

Ruud nu mai atinsese semifinalele unui turneu ATP Masters 1.000 de anul trecut, de la Madrid (mai), unde a obținut singurul său titlu la această categorie.

În cealaltă semifinală de la Roma, italianul Jannik Sinner, liderul mondial, va primi replica rusului Daniil Medvedev (9 ATP).
AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Casper Ruud calificat finală roma
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri