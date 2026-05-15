Casper Ruud s-a calificat fără emoții în finala Mastersului de la Roma

Triplu finalist de Mare Șlem, Casper Ruud (fost număr doi mondial) a avut nevoie de o oră și 6 minute de joc efectiv. Pentru scandinav a fost a patra semifinală pe care o joacă la Roma, după cele din 2020, 2022 și 2023.



Ruud nu mai atinsese semifinalele unui turneu ATP Masters 1.000 de anul trecut, de la Madrid (mai), unde a obținut singurul său titlu la această categorie.



În cealaltă semifinală de la Roma, italianul Jannik Sinner, liderul mondial, va primi replica rusului Daniil Medvedev (9 ATP).

