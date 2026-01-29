Constantin Popovici, cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime din Europa

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Ian 2026   •   23:00
Sursa foto: Constantin Popovici, desemnat numărul unu în Europa la sărituri în apă de la mare înălţime, în 2025

Românul Constantin Popovici a fost desemnat joi de European Aquatics cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime din Europa.

Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime după ce a obținut 35,06% din voturile exprimate de public.

European Aquatics notează că punctul culminant al anului pentru Constantin Popovici a fost Campionatul Mondial de Natație din Singapore, unde a obținut medalia de bronz.

Pe 27 iulie 2025, la Singapore, sportivul român, pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, a strâns 408.70 puncte.

Și în etapa Cupei Mondiale de sărituri în apă de la Porto Flavia, sportivul în vârstă de 37 de ani s-a clasat pe locul doi.

Pe parcursul Red Bull Cliff Diving World Series, Popovici a constant în fruntea clasamentului. Rămânând în cursa pentru titlu până în runda finală, el a terminat în cele din urmă pe locul al doilea în clasamentul general.

Spaniolul Carlos Gimeno s-a clasat pe locul al doilea în competiția European Aquatics, cu 20,11% din voturi, după un an de succes, în care a câștigat medalia de argint la Campionatele Mondiale, a urcat pe podium la Cupa Mondială și s-a clasat pe locul al treilea în seria Red Bull.

Locul al treilea i-a revenit italianului Andrea Barnaba, care a obținut 19,72% din voturi după un sezon marcat de un loc șase la Singapore și o serie de performanțe puternice în evenimentele Red Bull.

Veteranul francez al săriturilor de la înălțime Gary Hunt a terminat pe locul patru, cu 14,71% din voturi, iar lista finală a fost completată de un alt român, Cătălin Preda, cu 10,33%.

(sursa: Mediafax)

 

