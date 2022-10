Nicolae Dică (FCSB): Nu am vrut să-mi dau demisia după eşecul din Danemarca

"Nu am vrut să îmi dau demisia după meciul din Danemarca, nici vorbă de aşa ceva. Atâta timp cât am pregătit meciul şi am mers cu acest jucători tineri ... nu vom avea nicio scuză dacă vom pierde mâine seară cu Petrolul. Trebuie să dăm totul, să avem o seară bună şi să reuşim să câştigăm jocul. Nu ştiu dacă postul meu va fi în pericol dacă vom pierde, nu m-am gândit la treaba asta. De ce să gândim negativ? Hai să gândim şi pozitiv! E mai greu acest mandat decât precedentul, pentru că am avut aceste sincope în campionat. Acum am şi un lot mult mai tânăr decât îl aveam atunci", a declarat Dică într-o conferinţă de presă.



Tehnicianul a afirmat că preferă ca în momentul în care conducerea clubului nu mai are încredere în el să i se spună direct pentru a renunţa la post.