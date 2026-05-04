Gabriela Ruse merge în finala calificărilor de la Roma

Elena-Gabriela Ruse, a doua favorită a fazei preliminare de la Roma, a controlat autoritar partida cu Dodin, impunându-se rapid, după doar 55 de minute, scor 6-1, 6-3.

Ruse a dominat la toate capitolele importante.

Jucătoarea din România a concretizat 4 dintre cele 8 mingi de break avute. Ruse a câștigat peste 60% dintre punctele jucate pe serviciul adversarei.

Pentru un loc pe tabloul principal la turneul de la Roma, sportiva română o va întâlni pe austriaca Sinja Kraus, locul 103 mondial.

În schimb, Irina-Camelia Begu a fost eliminată în turul întâi, după înfrângerea cu 1-6, 5-7 în fața uneia dintre revelațiile de la Madrid Open, Anastasia Potapova.

Potapova, cap de serie numărul 1 în calificări, a controlat primul set, iar în actul secund a reușit să gestioneze mai bine momentele cheie, închizând partida în două seturi.

Prezența în turul 2 preliminar este recompensată cu 20 de puncte WTA și un premiu în valoare de 12.045 euro. În schimb, pentru eliminarea din primul tur preliminar se acordă 2 puncte WTA și un premiu de 6.330 de euro.

