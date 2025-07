Baschet: Sabrina Ionescu a câștigat concursul de 3 puncte la turneul All-Star al WNBA

Ionescu, care a câștigat titlul în 2023 cu o performanță record, a avut o rundă finală puternică, marcând 30 de puncte. Mai puțin decât recordul ei de 37 de puncte de acum doi ani, când a reușit 25 din 27 de aruncări - cel mai mare număr din istorie, fie în WNBA, fie în NBA.

Totalul celor 30 de clasate a egalat al doilea cel mai mare număr din cadrul evenimentului.

Allisha Gray de la Atlanta, care anul trecut a câștigat probele de lovituri de departajare de 3 puncte și competiția de abilități, a fost inferioră la ambele de data aceasta. A avut 22 de puncte în concursul de 3 puncte.

Cele 30 de puncte ale lui Ionescu au fost al doilea cel mai mare număr într-un concurs de 3 puncte WNBA.

