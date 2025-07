Asia de Sud-Est, pe un butoi de pulbere. Un aliat al SUA, față în față cu un adversar sprijinit de China

Un mesaj publicat cu două zile în urmă pe rețelele sociale de către președintele american, Donald Trump, anunța că liderii Cambodgiei și Thailandei au convenit să se întâlnească pentru a negocia un armistițiu.

Șeful Casei Albe preciza că a avut convorbiri telefonice separate cu premierul Cambodgiei și cu premierul interimar al Thailandei, iar ambii lideri „au fost de acord să se întâlnească imediat și să lucreze rapid la un armistițiu și, în cele din urmă, la PACE!”.

Anunțul a venit la scurt timp după ce Trump le ceruse public celor două părți să reia negocierile, în contextul intensificării violențelor de la frontiera disputată dintre Thailanda și Cambodgia.

Cele două țări se confruntă de peste un secol pentru un teritoriu trasat de Franța în perioada colonială. Noul val de lupte sângeroase pune față în față un aliat vechi al SUA - Thailanda, cu decenii de experiență militară - și armata relativ tânără a Cambodgiei, care are legături strânse cu China.

De joia trecută, de la izbucnirea luptelor, zeci de persoane au fost ucise și rănite, iar peste 150.000 de civili au fost evacuați. Confruntările au continuat și sâmbătă, potrivit oficialilor din ambele tabere, în pofida anunțului făcut de Trump.

Avantaj numeric și tehnologic

Armata thailandeză o depășește cu mult pe cea a Cambodgiei, atât ca efective, cât și ca dotări.

Thailanda are aproximativ 361.000 de militari activi în toate ramurile forțelor armate, de trei ori mai mulți decât Cambodgia. În plus, aceștia dispun de echipamente militare pe care rivalii lor cambodgieni nu le pot contracara.

Thailanda are o armată mare, bine finanțată, iar forțele sale aeriene sunt printre cele mai bine echipate și instruite din Asia de Sud-Est, remarcă, de altfel, Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) în raportul „Military Balance 2025”.

Un clasament realizat în 2024 de Institutul Lowy în privința capabilităților militare a 27 de țări din regiune plasează Thailanda pe locul 14, în timp ce Cambodgia ocupă poziția 23.

Această diferență nu surprinde, având în vedere că Thailanda are o populație de patru ori mai mare și un PIB de peste zece ori mai ridicat.

Spre deosebire de Cambodgia, Laos și Vietnam, regatul thailandez a scăpat de distrugerile războaielor care au devastat regiunea în a doua jumătate a secolului XX, dar și de dominația colonială europeană care le-a precedat.

În ansamblu, potrivit „Asia Power Index” realizat de Institutul Lowy - care ia în calcul factori precum puterea militară, economică, diplomatică și culturală - Thailanda se clasează pe locul 10, fiind considerată o „putere medie”, imediat după Indonezia, dar înaintea unor țări precum Malaezia și Vietnam.

Cambodgia, în schimb, este evaluată drept o „putere minoră” în Asia, alături de state precum Bangladesh, Sri Lanka sau Laos.

Thailanda, aliat strategic al SUA

Armata thailandeză a jucat dintotdeauna un rol central în politica regatului. Țara a fost dominată de ani de zile de o conducere conservatoare, formată din militari, monarhie și elite influente.

Generalii au preluat puterea prin nu mai puțin de 20 de lovituri de stat de la 1932 încoace, răsturnând adesea guverne democratice. Și, bineînțeles, în momentul de față, armata se prezintă drept garantul suprem al monarhiei.

Thailanda este un important aliat militar al Statelor Unite încă din 1954, după semnarea Pactului de Apărare Colectivă din Asia de Sud-Est, cunoscut și sub numele de Pactul de la Manila.

În timpul războiului din Vietnam, Thailanda a găzduit baze aeriene americane, unde erau staționate bombardiere B-52, iar zeci de mii de soldați thailandezi au luptat alături de Vietnamul de Sud, sprijinit de SUA, împotriva Nordului comunist.

Legăturile dintre Washington și Bangkok au rămas puternice. Thailanda este clasificată de SUA drept „aliat major non-NATO”, statut ce îi oferă avantaje speciale, inclusiv acces la sprijin militar american pentru programele de înarmare.

Thailanda și Comandamentul Indo-Pacific al SUA găzduiesc anual exercițiul militar „Cobra Gold”, demarat în 1982 sub forma unor manevre comune cu americanii, dar extins, ulterior, și la alte state participante. De altfel, potrivit armatei americane, acesta este cel mai longeviv exercițiu militar internațional din lume.

Pe lângă „Cobra Gold”, armatele thailandeză și americană desfășoară peste 60 de exerciții comune în fiecare an, iar peste 900 de aeronave și 40 de nave ale Marinei SUA vizitează Thailanda anual, conform Departamentului de Stat.

Totuși, în ultimul deceniu, armata thailandeză a adoptat o abordare mai echilibrată în politica de apărare, consolidând legăturile și cu China.

Pentru a nu depinde de un singur furnizor de armament, oficialitățile de la Bangkok au dezvoltat și o industrie proprie de armament, cu sprijinul unor țări precum Israel, Italia, Rusia, Coreea de Sud și Suedia.

Cambodgia, dependentă de sprijinul militar al Chinei

Armata Cambodgiei este mult mai nouă în comparație cu cea a Thailandei, fiind înființată abia în 1993, după fuziunea forțelor guvernului comunist cu două armate de rezistență necomuniste.

„Cele mai importante legături internaționale de apărare ale Cambodgiei sunt cu China și Vietnam. Deși tradițional s-a bazat pe Rusia pentru echipamente militare, China a devenit principalul său furnizor.”, arată raportul IISS.

Beijingul a dezvoltat chiar și o bază navală în Cambodgia. Baza „Ream”, situată pe țărmul Golfului Thailandei, ar putea găzdui portavioane chineze, susțin numeroși analiști internaționali.

În luna mai, Cambodgia și China au încheiat cea de-a șaptea ediție a exercițiului militar comun „Golden Dragon”, cel mai mare de până acum, care a inclus scenarii de luptă cu muniție reală.

Relația militară dintre cele două țări este așteptată să atingă „un nou nivel și să obțină noi dezvoltări” în acest an, potrivit unui raport publicat în februarie pe site-ul în limba engleză al Armatei Populare de Eliberare din China.

„China și Cambodgia sunt prieteni de nezdruncinat, care se sprijină reciproc în orice situație. Cele două armate au relații indestructibile și o fraternitate de neclintit.”, declara, de altfel, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, colonelul Wu Qian, într-o conferință de presă susținută în luna februarie, atunci când a fost întrebat despre apariția unor eventuale tensiuni în relația militară bilaterală.

În concluzie, sprijinul chinez este vital pentru Phnom Penh. „În prezent, Cambodgia nu are capacitatea de a proiecta și fabrica echipamente moderne pentru forțele sale armate.”, se arată în raportul IISS.

Arsenalele celor două tabere

Sprijinite ani de zile de armata americană, Forțele Aeriene Regale Thailandeze sunt bine echipate, dispunând de cel puțin 11 avioane moderne „Gripen”, fabricate în Suedia, și de zeci de aparate mai vechi americane, F-16 și F-5. Cambodgia, în schimb, nu are o forță aeriană de luptă funcțională.

În plus, armata thailandeză are elicoptere de atac „Cobra”, de fabricație americană, precum și 18 elicoptere de transport „Black Hawk”. Cambodgia are doar câteva zeci de elicoptere de transport mai vechi, sovietice și chineze.

La sol, Thailanda deține zeci de tancuri de luptă, inclusiv 60 de tancuri moderne VT-4 fabricate în China, precum și sute de modele mai vechi produse în SUA. Cambodgia are aproximativ 200 de tancuri învechite, de fabricație chineză și sovietică, arată raportul „Military Balance”.

Armata thailandeză are peste 600 de piese de artilerie, dintre care cel puțin 56 de tunuri puternice de 155 mm și peste 550 de tunuri tractate de 105 mm. Cambodgia are doar 12 tunuri de 155 mm și aproximativ 400 de piese de artilerie tractate, mai mici, arată cifrele furnizate de către IISS.

Ce urmează

Deși Thailanda dispune de un avantaj militar net, Cambodgia beneficiază de un atu important: terenul de pe granița disputată. Relieful favorizează accesul dinspre teritoriul cambodgian către această zonă.

Potrivit unor analiști militari, din moment ce forțele cambodgiene au amplasat mine antipersonal și capcane în regiunea aflată în centrul controverselor, este foarte probabil ca, de acum înainte, Thailanda să se bazeze mai mult pe arme cu rază lungă de acțiune.

„Forțele aeriene regale thailandeze sunt superioare, iar forțele lor speciale sunt, de asemenea, net superioare. Cred că thailandezii vor prefera să pună accent pe puterea aeriană și pe focul de la distanță în acest conflict.”, remarca, recent, Carl Schuster, analist militar și fost director de operațiuni la Centrul de Informații al Comandamentului Pacific al SUA.

Motivul unei dispute reaprinse

Thailanda și Cambodgia au avut, în ultimele decenii, o relație dificilă, marcată atât de cooperare, cât și de rivalitate.

Cele două state împart o frontieră terestră de aproximativ 817 kilometri, trasată în mare parte de francezi în perioada în care Cambodgia era colonie. Această delimitare a fost, de-a lungul timpului, sursă de tensiuni politice și, ocazional, de confruntări militare.

Cambodgia ceruse anterior o decizie din partea Curții Internaționale de Justiție a ONU cu privire la zonele disputate, inclusiv asupra locului unde a avut loc cel mai recent conflict.

Thailanda, însă, nu recunoaște jurisdicția Curții Internaționale de Justiție și susține că anumite zone de-a lungul frontierei nu au fost niciodată delimitate complet, inclusiv siturile unor temple antice.

În 2011, trupele thailandeze și cambodgiene s-au ciocnit într-o zonă din apropierea templului Preah Vihear, construit în secolul al XI-lea și inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Luptele au strămutat mii de oameni de ambele părți ale graniței și au provocat moartea a cel puțin 20 de persoane.

