Postul Adormirii Maicii Domnului 2025: Când începe, cât durează și ce tradiții se respectă

Această perioadă de post are rolul de a-i pregăti pe credincioși pentru marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, celebrată anual la 15 august.

În anul 2025, postul începe mai devreme decât în mod obișnuit, în data de 31 iulie, și se încheie pe 15 august, zi în care este prăznuită Adormirea Maicii Domnului. Durata este, astfel, de 16 zile, cu o zi mai mult decât în anii precedenți. Acest lucru se întâmplă atunci când sărbătoarea pică într-o zi de miercuri sau vineri, iar postul se prelungește până în ziua praznicului.

Potrivit pr. prof. Ene Braniște, citat de basilica.ro, în astfel de cazuri se face dezlegare la untdelemn, pește și vin în ziua sărbătorii.

Postul Adormirii Maicii Domnului este unul strict, asemănător Postului Paștelui. În această perioadă, credincioșii se abțin nu doar de la alimentele de origine animală, ci și de la gânduri și fapte rele. Iată principalele reguli:

Pe lângă aceste reguli alimentare, se pune accent pe rugăciune, spovedanie, împărtășanie și fapte bune.

Postul Sfintei Mării este însoțit de tradiții vechi, transmise din generație în generație, mai ales în mediul rural:

În timpul postului, se citesc rugăciuni către Maica Domnului, menite să aducă protecție, vindecare și liniște sufletească. Iată una dintre cele mai cunoscute rugăciuni rostite în această perioadă:

„”Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare spre tine imi indrept gandul, inima si toate simturile si te rog cu lacrimi: Pana cand Maicuta a milostivirii va fi aceasta durere necontenita pe pamant? Pana cand vrajmasii nevazuti ai neamului omenesc vor da lovituri atat de puternice bietilor oameni? Pana cand vor pangari si vor necinsti trupurile, sufletele si vietile lor? Inselandu-i ca sa nu cunoasca adevarul, sa nu indeplineasca poruncile divine si sa nu dea slava si cinste pururi maritului Dumnezeu Cel in Treime inchinat: Tatal, Fiul si Duhul Sfant? idica-te Stapana Atotbuna si zdrobeste pe vrajmasii nostri si ai Fiului Tau iubit Iisus Hristos, ingrozindu-i cu nebiruita-ti sfintenie, indreptandu-ne pe cararile mantuirii, ca sa dam mereu marire lui Dumnezeu. Roaga-te Fecioara pentru Sfanta Biserica, pentru propovaduirea evangheliei pe intreg pamantul, pentru poporul acesta, conducatorii lui, rudele mele, pentru vaduve, orfani, bogati, saraci, necajiti, bolnavi, pentru cei prigoniti pentru credinta, pentru salvarea celor ce au ratacit in secte, pentru cei raposati. Ajuta-ne sa ne pocaim toti oamenii de pacatele noastre, sa iubim Biserica, sa ne spovedim adesea, sa renuntam la pacate, vicii si necredinta. Ajuta-ne sa nu fim insensibili la chemarea divina a blandului tau Fiu care a venit sa sufere chinuri barbare pentru bietele oite ranite atat de mult de vrajmas. Roaga-te Maicuta Sfanta si pentru aceste nevoi ale mele ( rosteste necazurile pe care le ai si dorintele pe care vrei sa ti le indeplineasca Maica Domnului). Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh in vecii vecilor. AMIN."”