Noi tensiuni în gimnastica românească. Camelia Voinea acuză că „vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina”

Camelia Voinea, suspendată de Federația Română de Gimnastică după scandalul acuzațiilor de abuz. Reacția antrenoarei

Federația Română de Gimnastică a decis suspendarea temporară a Cameliei Voinea și sesizarea autorităților statului, în contextul scandalului care zguduie sportul românesc după apariția imaginilor cu Sabrina Voinea și acuzațiile lansate de Denisa Golgotă privind presupuse abuzuri și hărțuiri în lotul național.

Scandalul care a izbucnit în gimnastica românească ia amploare, după ce Federația Română de Gimnastică a anunțat suspendarea temporară a antrenoarei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida instituției. Decizia vine în urma procedurii disciplinare deschise după imaginile apărute în presă în noiembrie 2025, în care fosta campioană apare țipând la fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea, în timpul unor antrenamente desfășurate în urmă cu aproximativ un deceniu.

În exclusivitate pentru Observator, Camelia Voinea a reacționat dur și susține că decizia federației este nedreaptă și că, în realitate, există interese ascunse în jurul fiicei sale.

„E greşită. Pentru că sunt persoane care au vrut să-mi fure munca. Aici s-a urmărit asta şi vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina, care e lângă mine şi poate să declare oricând că nu lucrează cu altcineva şi că doar mama ei a fost o campioană şi are studiul pe care îl are", a transmis Camelia Voinea pentru Observator.

Federația Română de Gimnastică a sesizat autoritățile statului

Într-un comunicat oficial, Federația Română de Gimnastică a explicat că analiza preliminară realizată de Comisia de Disciplină a scos la iveală aspecte care necesită verificări suplimentare din partea instituțiilor competente ale statului.

„Federația Română de Gimnastică apreciază că performanța sportivă trebuie susținută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate și protejarea sportivilor. În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfășurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului.

Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării. Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză și cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică."

Reprezentanții federației au precizat că respectă principiul prezumției de nevinovăție și că toate acuzațiile trebuie analizate în mod obiectiv și echilibrat.

"Federația reafirmă respectarea principiului prezumției de nevinovăție până la finalizarea procedurilor judiciare și susține necesitatea unei analize echitabile și obiective. Considerăm că astfel de situații trebuie abordate cu responsabilitate și echilibru, fără concluzii publice pripite, dar și fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranța și bunăstarea sportivilor."

Imaginile cu Sabrina Voinea au declanșat scandalul

Controversa a izbucnit după publicarea unor imagini filmate în urmă cu aproximativ zece ani, când Sabrina Voinea avea doar 8-9 ani. În înregistrări, Camelia Voinea apare ridicând tonul la fiica sa în timpul antrenamentelor, în timp ce sportiva plânge și spune că o dor coatele și că nu mai poate continua exercițiile.

La scurt timp după apariția imaginilor, Sabrina Voinea a publicat un videoclip pe contul de Facebook al mamei sale, în care a susținut că nu a fost victima unor abuzuri și că sacrificiile făcute fac parte din viața unui sportiv de performanță.

Totuși, scandalul a căpătat o nouă dimensiune după declarațiile făcute de gimnasta Denisa Golgotă, care a vorbit despre presupuse hărțuiri fizice și psihologice în sala de antrenament. Deși nu a menționat direct numele Cameliei Voinea, acuzațiile sale au provocat reacții puternice în lumea sportului.

Denisa Golgotă a afirmat că a depus o plângere la Federația Română de Gimnastică, însă aceasta ar fi fost ignorată. În perioada care a urmat, mai mulți foști antrenori și reprezentanți ai gimnasticii românești au vorbit despre tensiuni și sesizări existente de-a lungul anilor.

Foști oficiali și alte sportive au vorbit despre problemele din loturile naționale

Fosta președintă a Federației Române de Gimnastică, Carmencita Constantin, a confirmat că în trecut au existat plângeri formulate atât de gimnaste, cât și de părinți, inclusiv reclamații care o vizau pe Camelia Voinea.

După izbucnirea scandalului, alte două sportive au făcut declarații sub protecția anonimatului și au povestit despre presupuse abuzuri petrecute în timpul pregătirilor din loturile naționale.

În urma acuzațiilor și a valului de reacții publice, Federația Română de Gimnastică a decis, la finalul anului trecut, dizolvarea loturilor naționale, într-o încercare de reorganizare și reformare a sistemului.

În comunicatul transmis acum, federația vorbește despre necesitatea unor standarde moderne de protecție a sportivilor și despre combaterea practicilor bazate pe frică și umilință.

„Este necesară consolidarea mecanismelor de conștientizare, prevenție, protecție și intervenție, în acord cu standardele internaționale privind safeguarding-ul în sport. Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică, umilință sau presiune dusă dincolo de limite. Performanța înseamnă disciplină și exigență, dar și respect, responsabilitate și grijă față de oameni."

Scandalul rămâne departe de a se încheia, iar ancheta autorităților ar putea aduce noi informații despre tensiunile și practicile controversate care au marcat gimnastica românească în ultimii ani.