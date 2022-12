Când sunt programate cele 4 turnee de Grand Slam în 2023

Australian Open se joacă între 16 și 29 ianuarie

Ediția din 2023 a Australian Open va începe la jumătatea lunii ianuarie, la Melbourne. O noutate față de anul 2022 va fi prezența lui Novak Djokovic, care a primit acceptul autorităților pentru a intra în Australia. Tenismenul australian a confirmat deja prezența la Australian Open 2023 și este nerăbdător să intre în lupta pentru un nou trofeu.

De altfel, din 21 de turnee de Grand Slam pe care le-a câștigat, nouă au fost obținute la Australian Open. La ultimele trei participări, jucătorul sârb a ieșit campion și este principalul favorit și la ediția din 2023, potrivit cotelor stabilite de agențiile de pariuri sportive online. El are cota 2.25 și este mai bine văzut decât Carlos Alcaraz (cota 4.50), Daniil Medvedev (cota 5.00), Nick Kyrgios (cota 8.00) și Rafael Nadal, campionul din 2021, care are tot cota 8.00.

Pe secțiunea feminină, lidera clasamentului WTA, Iga Swiatek, pornește cu prima șansă, cu cota 2.50. Poloneza a dominat sezonul 2022 și a fost eliminată în semifinale la Australian Open 2022. Pe lista cu favorite le mai regăsim pe Caroline Garcia (cota 10.00), Naomi Osaka (cota 10.00), Ons Jabeur (cota 12.00), Anett Kontaveit (cota 13.00) și Anett Kontaveit (cota 13.00). Ediția din 2022 a fost câștigată de Ashleigh Barty, jucătoare retrasă între timp din activitate.

Roland Garros e programat între 29 mai și 11 iunie

Turneul de pe zgura pariziană va stârni un interes ridicat și în 2022. La ediția din acest an, Rafael Nadal a devenit campion după ce l-a învins pe Casper Ruud și și-a îmbogățit astfel și mai mult palmaresul, ajungând la cota 14 numai la Paris. Lupta din 2023 este anunțată a fi însă echilibrată. Bookmakerii îl creditează cu prima șansă pe Carlos Alcaraz (cota 2.30), urmat foarte aproape de Novak Djokovic (cota 2.75) și Rafael Nadal (cota 3.60). Stefanos Tsitsipas are cota 7.75, iar Casper Ruud are 12.50.

La feminin, poloneza Iga Swiatek a devenit din nou campioană la Roland Garros, după ce a învins-o pe Ccoo Gauff, care a pornit ca favorită numărul 18. Swiatek se află într-o formă excelentă și este considerată marea favorită și la ediția din 2023, având cota 1.90 să își apere trofeul. Cota lui Ons Jabeur pentru a triumfa în premieră este 8.50, Coco Gauff are 11.00, iar Caroline Garcia are 13.00.

Wimbledon are loc între 3 și 16 iulie

Turneul din 2022 de la Wimbledon a fost foarte spectaculos și plin de surprize. Novak Djokovic a devenit campion după ce a trecut în ultimul act de australianul Nick Kyrgios. Djokovic pare că se simte din ce în ce mai bine pe iarbă și este văzut cu prima șansă să câștige și turneul din 2023, cu cota 2.00. El este urmat de Carlos Alcaraz (cota 7.50), Matteo Berrettini (cota 8.00), Daniil Medvedev (cota 9.00) și Rafael Nadal (cota 10.00).

Pe secțiunea feminină surprizele s-au ținut lanț în 2022 și finala a fost anticipată de puțini oameni. Elena Rybakina a învins-o însă pe Ons Jabeur și a devenit în premieră campioană de Grand Slam, într-un turneu la care Simona Halep a ajuns până în semifinale. La ediția din 2023, Iga Swiatek este văzută cu prima șansă și are cota 4.80. Ea este urmată de Ons Jabeur (cota 9.75), Naomi Osaka (cota 11.50) și Elena Rybakina (cota 12.50).

US Open se joacă între 28 august și 10 septembrie

Carlos Alcaraz a strălucit la ediția din 2022 și a reușit să își treacă în palmares primul titlu de Grand Slam, confirmând ascensiunea impresionantă pe care o are. Favorit să câștige turneul din 2023 este în continuare Novak Djokovic, care are cota 2.25. Daniil Medvedev, cu rezultate notabile la US Open în trecut, are cota 3.75, iar Carlos Alcaraz are cota 4.00. Rafael Nadal este favoritul numărul 4 și a primit cota 10.00 din partea bookmakerilor.

Secțiunea feminină a oferit multe surprize în ultimii ani, dar nu a fost cazul și în 2022. Iga Swiatek a confirmat forma bună pe care a avut-o în acest an și a devenit campioană la US Open. Ea este prima favorită și la ediția din 2023, cu cota 3.25. Imediat vine Caroline Garcia, cu cota 8.00, urmată de Naomi Osaka (cota 12.00), Aryna Sabalenka (cota 12.00), Cori Gauff (cota 12.00) și Ons Jabeur (cota 12.00).

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.