Cel mai valoros fotbalist din lume face dezvăluiri despre viața personală

Potrivit Transfermarkt, Lamine Yamal a ajuns în fruntea clasamentului valorilor de piață din fotbalul mondial. Starul Barça este acum, alături de Kylian Mbappé și Erling Haaland, cel mai valoros jucător de pe planetă. Are o valoare estimată la 200 de milioane de euro.

Fotbalistul a profitat de vacanța de Crăciun pentru a-și arăta latura cea mai autentică și pentru a-și lansa noul canal YouTube. Primul videoclip este un tur ghidat al casei pe care o va părăsi în curând pentru a se muta într-o nouă reședință.

În puțin peste zece minute, suntem transportați în lumea lui Lamine: o casă cu două etaje, camere pline de haine, pălării, accesorii și cutii. Pe mobilă și rafturi se află premii individuale de la FIFA, UEFA, Transfermarkt și Marca, alături de premii de echipă câștigate cu Barça și echipa națională a Spaniei.

Există un obiect pe care Yamal îl prețuiește mai presus de toate: mingea cu care a marcat împotriva Franței. „Este cel mai prețios lucru pe care îl am în casă. Vrei să-l iei? Nu", spune el, zâmbind în fața camerei.

Cel mai viral moment de pe noul canal YouTube apare când tânărul de 18 ani intră în camera sa. Se pot observa biscuiții de pe pat. De acolo, el face mărturisirea care a devenit virală pe rețelele de socializare.

„Am o problemă. Mă culc mereu devreme, ca să mă trezesc în mijlocul nopții... nu pentru a mă uita la ceas, ci pentru a mânca biscuiți. Îmi place la nebunie, e activitatea mea preferată", dezvăluie Yamal.

Concluzia este tipică pentru un campion care gândește în afara tiparelor: „De aceea nu pot avea o iubită. Mă trezesc mereu noaptea pentru a mânca biscuiți."

Ultima iubită a lui Lamine Yamal a fost Nicki Nicole, o cântăreață argentiniană. Părea o relație serioasă, dar s-a topit ca zăpada la soare în câteva luni.

Se pare că atacantul nu va mai avea încredere în dragoste până nu va găsi pe cineva care să iubească biscuiții la fel de mult ca el.

Un talent precoce, un zâmbet copilăresc și picioarele unui campion - Lamine Yamal continuă să uimească nu numai pe teren, ci și în afara lui.