Doliu în sportul mondial. „Steagul olimpic e în bernă!”

Jacques Rogge, fostul președinte CIO, a murit la varsta de 79 de ani. A fost al optulea președinte al CIO, din 2001 până în 2013. Anunțul a fost făcut de Comitetul Intenațional Olimpic.

„Steagul olimpic e în bernă! Cu mare tristețe, Comitetul Intenațional Olimpic anunță decesul fostului președinte CIO, Jacques Rogge.

Rogge avea 79 de ani și a fost optulea președinte al CIO, din 2001 până în 2013, după care a devenit președinte de onoare. A fost căsătorit cu Anne și lasă în urmă un fiu, o fiică și doi nepoți.

Rogge a fost chirurg ortoped, licențiat în medicină sportivă. Un iubitor de sport pe tot parcursul vieții și un atlet desăvârșit, Rogge a fost campion al Belgiei la rugby și și-a reprezentat țara în echipa națională. A fost campion național la yachting de 16 ori și campion mondial la yachting. De asemenea, a concurat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, în 1968, 1972 și 1976, la yachting, clasa finlandeză.

După cariera sa de sportiv, a devenit președinte al Comitetului Olimpic din Belgia, apoi al Comitetelor Olimpice Europene (EOC) și a fost ales președinte al CIO în 2001. După președinția CIO, a servit și ca trimis special pentru tineret, refugiați și sport la Națiunile Unite.

Amintindu-i viața, actualul președinte CIO Thomas Bach a declarat:

„În primul rând, Jacques a iubit sportul și a fi alături de sportivi, a transmis această pasiune tuturor celor care l-au cunoscut. Bucuria sa în sport a fost infecțioasă. A fost un președinte desăvârșit, ajutând la modernizarea și transformarea CIO. El va fi amintit în special pentru promovarea sportului pentru tineri și pentru inaugurarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret. El a fost, de asemenea, un susținător acerb al sportului curat și a luptat neobosit împotriva relelor dopajului.

De când am fost aleși ca membri ai CIO, împreună am împărtășit o minunată legătură de prietenie și acest lucru a continuat până în ultimele sale zile, când întreaga Mișcare Olimpică și cu mine am putut beneficia în continuare de contribuția sa, în special în Consiliul Fundației Olimpice pentru Cultură și Patrimoniu. Întreaga Mișcare Olimpică deplânge profund pierderea unui mare prieten și a unui fan pasionat al sportului”

În semn de respect, steagul olimpic va fi arborat la jumătate de catarg timp de cinci zile la Casa Olimpică, la Muzeul Olimpic și la toate proprietățile CIO. Forul Olimpic Internațional a invitat toate Comitetele Olimpice Naționale și Federațiile Internaționale să se alăture acestui gest de pomenire și cinstire a memoriei sale.

Familia lui Jaques Rogge a cerut ca intimitatea lor să fie respectată în acest moment trist prin pierderea suferită iar orice comunicare în această perioadă să fie făcută prin intermediul CIO. În urma unei ceremonii private de familie, o slujbă de pomenire publică va avea loc ulterior, pentru ca membrii și prietenii Mișcării Olimpice să își poată aminti viața și marea contribuție a lui Jaques Rogge la dezvoltarea sportului și a Mișcării Olimpice Internaționale.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român transmite condoleanțe familiei lui Jaques Rogge și se alătură Comitetului Internațional Olimpic în demersul de a coborî drapelul cu însemnele olimpice în bernă pentru 5 zile, la Casa Olimpică din București.

Jaques Rogge a fost un apropiat al Mișcării Olimpice din România, a inaugurat Casa Olimpică și baza sportivă de la Complexul Olimpic ”Sydney 2000” din Izvorani. A participat la aniversările COSR și a fost unul dintre susținătorii Festivalului Olimpic al Tineretului European Brașov 2013. Totodată, în timpul președinției sale, Octavian Morariu a devenit membru CIO pentru România, la Buenos Aires 2013.

Dumnezeu să il odihnească!”