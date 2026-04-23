Emisarul lui Trump cere FIFA înlocuirea Iranului cu Italia la Cupa Mondială

Propunerea a fost făcută de Paolo Zampolli către președintele FIFA, Gianni Infantino, și către Donald Trump. „Confirm că le-am sugerat lui Trump și Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt originar din Italia și ar fi un vis să văd echipa Azzurri la un turneu organizat în SUA. Cu patru titluri, au un istoric care justifică includerea”, a spus Zampolli, pentru Financial Times.

Deși Iranul a emis miercuri un comunicat în care susține că este pregătit să participe, prezența sa rămâne sub semnul întrebării.

În luna martie, autoritățile de la Teheran anunțaseră că nu vor participa la turneul final din motive de siguranță, după ce Israel și Statele Unite au pornit războiul din Orientul Mijlociu.

Deși FIFA deține „discreție deplină” conform regulamentului de a înlocui o asociație membră în cazul unei retrageri.

Totuși, Gianni Infantino, președintele forului internațional a adoptat o poziție fermă. „Echipa iraniană vine, cu siguranță. Sperăm ca până atunci, desigur, situația să fie pașnică. Asta ar ajuta cu siguranță. Dar Iranul trebuie să vină dacă vrea să-și reprezinte poporul. S-au calificat. Chiar vor să joace și ar trebui să joace”, spune Infantino.

Despre participarea sportivilor iranieni la turneul final, președintele Trump a atras atenția asupra riscurilor de securitate, dei a susținut că aceștia sunt „bineveniți”.

Aceasta mișcarea vizează și repararea relației dintre președintele trump și premierul Giorgia Meloni, după ce relația lor s-a răcit în urma atacurilor lui Trump la adresa Papei.

Meloni a condamnat atacurile la adresa Suveranului Pontif, iar în replică Trump s-a declarat „șocat” de declarațiile și acțiunile șefei guvernului de la Roma în raport cu Washingtonul.

Italia a ratat pentru a treia oară la rând calificarea la Cupa Mondială de fotbal, după ce a fost învinsă în playoff de Bosnia-Herțegovina. Ratarea calificării la turneul final a culminat cu demisia conducerii federației naționale de fotbal.

(sursa: Mediafax)