Emma Răducanu despre momentul retragerii din tenis: Abia am intrat în circuit și vreau să fiu în joc până la 30 de ani

La începutul acestei săptămâni, Ash Barty, nr. 1 mondial în tenisul feminin și câștigătoarea îOpenului Australiei, și-a anunțat retragerea din tenis la doar 25 de ani, în plină glorie. Retragerea lui Barty a luat prin surprindere lumea sportului.

Campioana de 19 ani de la US Open, britanica Emma Răducanu, speră probabil să aibă o traiectorie a carierei similară cu cea a lui Barty și să câștige mai multe titluri majore, însă nu se va retrage prea devreme. Vorbind înainte de înfrângerea suferită la Miami Open în fața Katerinei Siniakova, Răducanu, numărul 13 mondial, a declarat:

"Vreau să fiu în joc cât mai mult timp posibil. Am doar 19 ani. Abia am intrat în circuit și vreau să fiu în joc până la 30 de ani. Asta arată că nu trebuie să fi preocupat exclusiv de tenis. Cred că partea de educație a ajutat foarte mult. Cunosc o mulțime de jucători care au renunțat la școală la 12 sau 13 ani. Se antrenează prea mult și se aleg cu accidentări. Când ești atât de tânăr, nu este sănătos să te antrenezi atâtea ore."

Ea spune că este important să mergi la școală.

"Cred că faptul că am fost la școală mi-a ținut mintea ocupată. Mi-a deschis perspective spre partea intelectuală a tenisului, pentru că simt că îmi place să-mi folosesc mai mult creierul. Îmi place foarte mult sportul cu motor, așa că atunci când am timp liber, ceea ce este destul de rar, încerc să petrec timp cu familia și prietenii mei, să recuperez timpul pierdut, urmărind mereu cursele. În acest moment, tot ce mă interesează este să termin întreg sezonul. Chiar dacă am pierdut mai devreme în fiecare turneu, simt că nu mă afectează cu adevărat, pentru că îmi place provocarea de a fi doborât și de a încerca să urc din nou acolo sus."