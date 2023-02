Monopostul lui Grosjean ars în Bahrain 2020 expus în expoziția de Formula 1 de la Madrid

Fostul pilot Haas a lovit peretele la aproape 200 kilometri pe oră în timpul turului de deschidere al cursei și a petrecut 28 de secunde cuprins de flăcări, înainte de a ieși în siguranță.

Rămășițele mașinii lui Grosjean, care s-a rupt în două la viteză mare și a explodat instantaneu, au fost ținute departe de ochii lumii timp de trei ani. În urma unei colaborări strânse între Haas și producătorii expoziției, șasiul va fi expus pentru prima dată în cadrul Expoziției de Formula 1 de la Madrid.

Găzduit într-o cameră special amenajată, intitulată "Survival", șasiul va fi însoțit de un sistem video de mari dimensiuni care prezintă imagini inedite ale accidentului. Camera este una dintre cele șapte experiențe unice, fiecare dintre ele fiind special concepută în colaborare cu curatori, artiști și regizori premiați pentru a oferi o aventură uimitoare prin lumea Formulei 1.

Într-un filmuleț lansat marți, Grosjean și-a împărtășit amintirile personale despre incidentul chinuitor.

"Din punctul meu de vedere, a fost un accident grav, dar nu mi-am dat seama din exterior de impactul sau de cât de violent a fost", și-a amintit Grosjean în interviul acordat echipei Formula 1 Exhibition.

"Abia a doua zi, când am rugat pe cineva să-mi arate cum arată, mi-am dat seama. Soția mea se uita de fapt la acea cursă împreună cu tatăl meu și copiii mei. Își vor aminti acel moment toată viața lor. Erau doar spectatori care așteptau să audă ceva... așteptau să vadă ceva din Bahrain."

"A trebuit să sparg tetiera, lovind-o cu casca și apoi am reușit în cele din urmă să trec cu casca prin ea și să mă ridic pe scaun. Mi-am dat seama că piciorul meu stâng era înfipt în șasiu și am tras cât de tare am putut de piciorul stâng. Pantoful meu a rămas în șasiu, dar piciorul meu s-a desprins, așa că am fost liber să ies din mașină.

"Erau 120 de kilograme de combustibil plus bateria - ambele erau în flăcări. Dr. Ian Roberts, Alan [van der Merwe] de la mașina medicală și un pompier încercau să deschidă o breșă în foc pentru a mă ajuta să ies. Cred că asta m-a ajutat cel puțin să am o viziune asupra locului în care trebuia să merg și unde era ieșirea.

"Celula de supraviețuire este acolo pentru tine în cazul unui impact uriaș. Eram intact în interiorul carapacei. Șasiul este încă întreg, haloul este acolo și în afară de avarii și arsuri, totul este încă așa cum ar trebui să fie. Cred că asta mi-a salvat viața".

Accidentul a declanșat o discuție pe scară largă despre siguranța șoferilor și a circuitelor, un domeniu în care s-au făcut îmbunătățiri și inovații constante datorită investițiilor continue în standardele de siguranță ale organismului de conducere al sportului, FIA.

Expoziția este dedicată pionierilor care, de-a lungul istoriei Formulei 1, s-au sacrificat pentru a îmbunătăți siguranța acestui sport. De asemenea, expoziția mai amplă onorează și explorează inovația constantă care a împins Formula 1 spre progres.

Inaugurată pe 24 martie 2023, prima Expoziție oficială de Formula 1 din lume va fi găzduită de renumita IFEMA MADRID. Dezvoltată oficial în asociere cu Formula 1 și cu sprijinul fără precedent al comunității de sporturi cu motor, expoziția imersivă se mândrește cu o gamă largă de artefacte și contribuții de la cele mai legendare echipe, experți și personalități ale sportului.

Realizată în parteneriat cu Round Room Live și aprofundând mult dincolo de ceea ce fanii au văzut vreodată, expoziția folosește elemente de design îndrăznețe, bazate pe tehnologie și ecrane interactive de mari dimensiuni pentru a ridica vălul de pe trecutul, prezentul și viitorul Formulei 1.

După mai mulți ani de pregătire, expoziția combină un design audio-vizual spectaculos, filme și imagini rare, prezentări inginerești și educaționale, piese sculpturale și mașini emblematice de Grand Prix, pentru a oferi o experiență de neuitat pentru toată lumea - de la adepții pasionați până la fanii mai tineri și familii.

