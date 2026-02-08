Guardiola se declară afectat de suferința provocată de conflictele globale: trebuie să fim mai buni

Întrebat înaintea returului semifinalei Cupei Ligii cu Newcastle, de miercuri, despre forma lui Phil Foden și despre deciziile arbitrilor din meciul cu Tottenham, Guardiola a început să vorbească spontan despre conflictele mondiale.

„Niciodată în istoria umanității nu am avut informația atât de clară, sub ochii noștri – genocid în Palestina, ce s-a întâmplat în Ucraina, ce s-a întâmplat în Rusia, în Sudan, peste tot”, a spus Guardiola, în conferința de marți noapte, potrivit BBC.

„Sunt probleme ale noastre ca ființe umane. Cine vede imaginile din întreaga lume și nu e afectat? Astăzi putem vedea. Înainte nu puteam. Uciderea a mii de oameni nevinovați? Mă doare. Nu e mai complicat de atât”, a completat el.

Guardiola a ratat conferința de presă de dinaintea meciului cu Tottenham de săptămâna trecută, după ce a susținut un discurs în sprijinul copiilor palestinieni la un eveniment caritabil în orașul său natal, Barcelona.

Guardiola a explicat că nu este o chestiune politică, ci despre apărarea de vieți omenești.

„Oamenii care trebuie să fugă din țările lor, să traverseze mări și să fie salvați – nu întrebați dacă au dreptate sau greșesc, salvați-i. Este vorba despre o ființă umană. Protejarea vieții omenești este singurul lucru care contează”, a mai spus Guardiola.

Referindu-se la tragediile din SUA, unde doi cetățeni au fost uciși de agenți federali în cadrul controalelor de imigrație, Guardiola a adăugat că, în ciuda progreselor tehnologice și a posibilităților uriașe ale omenirii, oamenii continuă să se omoare reciproc.

„Când văd imaginile, îmi pare rău, doare. De aceea, în orice poziție pot ajuta, voi vorbi pentru o societate mai bună. Este pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru voi. Din punctul meu de vedere, justiția? Trebuie să vorbim. Altfel, nimic nu se schimbă”, a spus el.

În cele din urmă, Guardiola a criticat pasivitatea față de suferințele civile și a subliniat responsabilitatea fiecăruia.

„Nu există o societate perfectă, nicăieri. Nici eu nu sunt perfect, trebuie să lucrăm să fim mai buni”, a conchis antrenorul.

(sursa: Mediafax)