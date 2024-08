Jannik Sinner recunoaște că a simţit ''o uşurare'' să fie exonerat, după ce a fost depistat pozitiv

"Evident, este pur şi simplu o uşurare", a afirmat italianul în vârstă de 23 de ani. Cu trei zile înainte de startul US Open, el a asigurat că "nu a făcut nimic rău" în acest caz.



"Desigur, nu este o situaţie ideală înainte de începutul unui turneu de Mare Şlem", a subliniat Sinner. "Dar în adâncul meu, ştiu că nu am făcut nimic rău", a adăugat el, amintind că a trebuit să joace "luni de zile" având pe umerii săi şi în minte greutatea acestei anchete.



"Mi-am tot amintit că nu am făcut nimic rău. Respect întotdeauna regulile antidoping şi le voi respecta întotdeauna", a insistat el.



"Dar, evident, este pur şi simplu o uşurare" să fie exonerat în acest caz, a afirmat italianul, care speră că va avea un "bun" US Open.



Jannik Sinner a fost depistat pozitiv la două controale antidoping în martie 2024, la opt zile distanţă: pe 10 martie în timpul turneului de la Indian Wells şi pe 18 martie în afara competiţiei, cu puţin înaintea turneului de la Miami. În urina sa au fost găsite urme de clostebol, un anabolizant.



Un tribunal independent a acceptat explicaţia lui Sinner conform căreia contaminarea cu o substanţă interzisă, clostebol, un agent anabolizant, a avut loc atunci când un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară la începutul acestui an, a indicat marţi Autoritatea Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA).



Punctele ATP şi premiile obţinute de Sinner la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells au fost retrase în conformitate cu regulamentul antidoping.



Vineri, Sinner a explicat că a fost nevoit să ia nişte decizii în urma acestor evenimente: el a renunţat la preparatorul său fizic Umberto Ferrara şi la kinetoterapeutul său Giacomo Naldi pentru că au comis "greşeli" şi "nu mai are încredere" în ei. Primul i-a furnizat celui de-al doilea spray-ul incriminat.



Sinner a recunoscut că le datorează mult lui Ferrara şi Naldi pentru ultimii doi ani, în care a ajuns numărul unu mondial şi a câştigat primul său titlu de Mare Şlem, Openul Australiei 2024.



Ca urmare, el este însoţit la New York doar de antrenorii săi Daren Cahill şi Simone Vagnozzi, în timp ce unii jucători de top călătoresc cu un întreg contingent.



Această afacere a putut afecta însă imaginea jucătorului originar din Munţii Italiei, nu foarte expansiv, care nu pare în largul său când poartă la intrarea pe teren o geantă suplimentară impusă de brandul italian de modă cu care este sub contract.



"Cum această chestiune a fost făcută publică, unele lucruri referitoare la imaginea mea se pot schimba. Dar cine mă cunoaşte bine ştie că nu am făcut nimic şi că nu voi face niciodată nimic care să contravină regulilor", a declarat Sinner.



"Ştiu de asemenea cine este prietenul meu şi cine nu. Prietenii mei ştiu că eu nu aş face niciodată aşa ceva (să se dopeze - n. r.) şi rămân alături de mine", a spus el.

AGERPRES