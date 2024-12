Jucătorul de tenis Max Purcell a ales suspendarea voluntară provizorie pentru dopaj

ITIA a declarat că Purcell a recunoscut o încălcare a regulilor referitoare la utilizarea unei „metode interzise” și a solicitat să intre într-o suspendare provizorie pe 10 decembrie, care a intrat în vigoare două zile mai târziu.

Purcell, în vârstă de 26 de ani, a declarat pe Instagram că a primit fără să știe o perfuzie intravenoasă de vitamine peste limita permisă de 100 ml, adăugând că era convins că a respectat reglementările și metodele Agenției Mondiale Anti-Doping.

„Dar înregistrările arată că perfuzia a depășit limita de 100 ml, chiar dacă am spus clinicii că sunt un atlet profesionist și am nevoie ca perfuzia să fie sub 100 ml”, a explicat Purcell.

„Am oferit voluntar aceste informații ITIA și am fost cât se poate de transparent. (…) Aștept cu nerăbdare să fiu din nou pe teren în curând”, a mai spus sportivul.

Tennis Australia a declarat că ITIA a confirmat că încălcarea a fost legată de utilizarea unei metode interzise mai degrabă decât de prezența unei substanțe interzise.

Purcell, care a câștigat titlul la dublu masculin la Wimbledon în 2022 și la U.S. Open în acest an, are interdicția de a juca, de a antrena sau de a participa la orice eveniment autorizat de organismele de conducere ale sportului sau de asociațiile naționale.

Purcell este cel mai recent campion de Grand Slam al cărui caz a fost deschis de ITIA. Luna trecută, agenția a anunțat că Iga Swiatek, campioana de la Roland Garros, a acceptat o suspendare de o lună după ce a fost depistată pozitiv cu substanța interzisă trimetazidină, în urma contaminării medicamentelor sale pentru somn. Numărul unu mondial, Jannik Sinner, a fost exonerat de orice vină după două teste nereușite în martie pentru substanța anabolizantă clostebol, dar riscă o interdicție de până la doi ani după un apel al WADA.