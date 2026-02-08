Șeful FIFA, despre Cupa Mondială: „Boicoturile nu aduc nimic. Dimpotrivă!”

Un boicot al meciurilor Cupei Mondiale din Statele Unite, susținut de oficiali europeni pentru a denunța amenințările din partea lui Donald Trump, va aduce doar „mai multă ură”, a avertizat președintele FIFA, Gianni Infantino, care și-a apărat și decizia de a acorda un „Premiu pentru Pace” președintelui american, potrivit Le Figaro.

„Sunt împotriva interdicțiilor, precum și a boicoturilor. Cred că nu realizează nimic (...), pur și simplu contribuie la mai multă ură”, a declarat Infantino într-un interviu acordat canalului de televiziune britanic Sky News .

El a făcut o paralelă cu relația comercială semnificativă dintre Regatul Unit și Statele Unite. „Cere cineva ca Regatul Unit să înceteze comerțul cu SUA? Nu am auzit așa ceva. Atunci de ce fotbal?”, a întrebat șeful FIFA. „În lumea noastră divizată și agresivă, avem nevoie de oportunități în care oamenii să se poată reuni și uni în jurul pasiunii” pentru fotbal, a adăugat oficialul în vârstă de 55 de ani.

Apeluri la boicotarea Cupei Mondiale din 2026, organizată în comun de Statele Unite, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie), au fost lansate în ianuarie în Germania, o națiune importantă din fotbal, ca reacție la tensiunile cauzate de dorința președintelui american de a confisca Groenlanda și de amenințările cu creșterea tarifelor împotriva statelor europene care se opun acesteia.

Politica anti-imigrație a guvernului american și metodele poliției de imigrație din Minneapolis (nord-est), care au provocat emoții puternice în țară și în întreaga lume, provoacă, de asemenea, un val de îngrijorare cu privire la condițiile de securitate ale milioanelor de susținători așteptați în această vară în Statele Unite.

La sfârșitul lunii ianuarie, Sepp Blatter, predecesorul lui Infantino la conducerea FIFA, a reiterat apelul unui proeminent avocat elvețian anticorupție de a „evita Statele Unite” în această vară.

Între timp, Gianni Infantino și-a apărat decizia din decembrie, mult criticată, de a acorda primul Premiu FIFA pentru Pace lui Trump, care se laudă că a pus capăt mai multor conflicte de la revenirea la putere în ianuarie 2025. „Obiectiv, îl merită”, a declarat liderul italo-elvețian, care își etalează în mod regulat legăturile strânse cu președintele american. „Trebuie să facem tot ce putem pentru a ajuta la pacea mondială”, a afirmat Infantino.

(sursa: Mediafax)