Spotify lansează un podcast în șase limbi despre ultimele zile din viața lui Maradona

La un an după moartea lui Diego Maradona, platforma de streaming Spotify a anunțat marți că va lansa un podcast de șase episoade care va explora ultimele zile de viață ale marelui fotbalist argentinian, a cărui dispariție a ridicat semne de întrebare cu privire la tratamentul său medical.

Prezentând interviuri inedite cu cei care i-au fost apropiați căpitanului echipei Argentinei, câștigătoare a Cupei Mondiale din 1986, "The Last Days of Maradona" (Ultimele zile ale lui Maradona) va fi lansat pe 23 noiembrie, cu două zile înainte de comemorarea morții sale.

În premieră pentru Spotify, șase adaptări ale podcastului, în diferite limbi, fiecare cu propria gazdă, vor fi lansate simultan pentru o audiență globală, Thierry Henry, câștigătorul Cupei Mondiale, fiind gazda versiunilor în engleză și franceză.

Vor exista, de asemenea, versiuni în italiană, portugheză și două în spaniolă, una orientată spre Spania și cealaltă spre America Latină.

Maradona, carismaticul și veneratul star al echipelor Boca Juniors și Napoli, care a fost mulți ani dependent de alcool și droguri, a murit la vârsta de 60 de ani, în noiembrie anul trecut, după ce a fost supus unei operații pe creier, la începutul lunii.

Procurorii argentinieni au demarat investigații la scurt timp după moartea sa, ordonând inclusiv percheziții la proprietățile medicului său personal și anchetând alte persoane implicate în îngrijirea sa.

O comisie medicală numită oficial pentru a investiga moartea lui Maradona a concluzionat că mai mulți membri ai echipei medicale a starului au acționat într-un "mod inadecvat, deficitar și nesăbuit" și a declarat că acesta nu a fost monitorizat corespunzător înainte de a muri.

(sursa: Mediafax)