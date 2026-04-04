Cum se simte Mircea Lucescu: „Evoluţie firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”

Reprezentanții spitalului au anunțat sâmbătă dimineața că evoluţia pacientului „este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”.

Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri dimineață, chiar în ziua în care urma să fie externat din Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla încă de duminica trecută.

Surse medicale susțin că antrenorul a fost preluat de urgență și a beneficiat de intervenția promptă a doctorilor cardiologi.

SUUB a precizat vineri că pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie.

Mircea Lucescu este stabil, constient și cooperant cu personalul medical, spuneau medicii.

