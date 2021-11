Anton Petrea a revenit pe banca FCSB-ului înaintea unui „meci de 6 puncte”

Anton „Toni” Petrea a revenit la FCSB după doar 6 luni, în urma demisiei neașteptate venite din partea lui Edi Iordănescu, despre care se speculează faptul că ar putea deveni următorul selecționer al primei reprezentative a României.

FCSB și-a găsit repede antrenor, la numai două zile după despărțirea de Edward Iordănescu. Antrenorul roș-albaștrilor din sezonul precedent, Toni Petrea, a bătut palma cu Gigi Becali și a revenit pe banca tehnică. Misiunea sa este să reducă diferența de puncte față de liderul CFR Cluj în următoarele 10 etape; în caz contrar, Becali a anunțat că se va implica în alcătuirea echipei.

Fostul antrenor secund al lui Laurențiu Reghecampf va avea o misiune destul de dificilă la debut, întrucât formația sa va primi vizita celor de la FC Botoșani în prima etapă a returului. Agențiile de pariuri listate de Cote-Pariuri oferă o cotă medie de 1.75 pentru FCSB, reflectând o probabilitate de 57% pentru victorie.

Deși ocupă poziția a patra în campionat, forma echipei antrenate de Marius Croitoru a scăzut în ultima perioadă. După meciul câștigat în Ștefan cel Mare, contra celor de la Dinamo, din cadrul rundei a 9-a a Ligii 1, botoșănenii nu au mai cunoscut gustul victoriei în următoarele 6 partide, dintre care două au fost pierdute.

Echipa finanțată de Valeriu Iftime și-a revenit însă în ultima etapă de dinaintea pauzei prilejuite de acțiunea echipei naționale, impunându-se cu scorul de 1-0 în deplasarea de la Pitești, în fața celor de la FC Argeș. Deocamdată, nu se poate spune că scaunul lui Marius Croitoru este în pericol (deși acesta nu a semnat încă prelungirea contractului), însă bătălia pentru play-off este acerba: nu mai puțin de 4 alte formații se află într-un interval de 3 puncte cu FC Botoșani.

În același timp, dacă moldovenii vor reuși să producă surpriza și să-i strice debutul lui Anton Petrea în noul mandat pe banca FCSB-ului, Enriko Papa și colegii săi ar putea să se apropie la numai un punct de roș-albaștri.

Valeriu Iftime nu vede cu ochi buni această schimbare și se teme de o posibilă subestimare a adversarului: „Nouă ne face tare rău [schimbarea antrenorului de la FCSB]. În subconștientul fotbaliștilor noștri, apar alte lucruri. FCSB, indiferent de antrenor, joacă bine. Habar n-am de ce pleacă Edi Iordănescu. Ce am văzut noi la TV e irelevant.

Pentru noi, e un factor care ne dă o anumită încredere falsă. Cu FCSB nu poți câștiga dacă nu ești concentrat la maximum. Va fi foarte, foarte greu”, a declarat Iftime pentru Digi Sport.

Finanțatorul în vârstă de 62 de ani a adăugat într-o intervenție ulterioară că își dorește ca echipa sa să ajungă în cupele europene:

„Noi jucăm cu FCSB, dar avem o încredere falsă că-i putem bate, trebuie să fim concentrați și să nu avem un arbitru care să ia decizii împotriva noastră.

Eu aș face orice ca să câștigăm cu FCSB pentru frumusețea acestei competiții. Am văzut că suntem cotați cu foarte mici șanse la pariuri , mă deranjează, am bătut Clujul, am bătut Craiova.

Vreau să mă nu mă fac de rușine în play-off, vreau să ajung într-o cupă europeană,” a spus Iftime la Fotbal Club.

Meciul dintre FCSB și FC Botoșani, capul de afiș al runde a 16-a din Liga 1, se va desfășură duminică, de la ora 20.30.