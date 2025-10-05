FCSB a învins Universitatea Craiova, după un penalty transformat de Tănase

FCSB a obținut o victorie importantă în fața Universității Craiova, scor 1-0, într-o partidă disputată duminică seară pe Arena Națională, în etapa a 12-a a Superligii.

Echipa lui Elias Charalambous a deschis scorul în minutul 39, după ce Florin Tănase a transformat cu siguranță o lovitură de la 11 metri, trimițând mingea în dreapta portarului craiovean.

Partida a avut un început tensionat, cu o fază controversată încă din minutul 6. Arbitrul Istvan Kovacs a acordat inițial un penalty pentru FCSB, după un duel între Romanchuk și Bîrligea, însă a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza la sistemul VAR.

Deși meciul a fost unul dintre cele mai așteptate ale rundei, doar 11.403 spectatori au fost prezenți în tribunele Arenei Naționale.

(sursa: Mediafax)