FCSB, victorioasă la Galaţi, 4-1 cu Oţelul, în Superligă

Gazdele au deschis scorul prin fundaşul bulgar Milen Jelev (24), la primul său gol în Superligă, după o minge aşezată de atacantul croat Gabriel Debeljuh.
Campioana a întors rezultatul până la pauză, prin dubla lui Daniel Bîrligea (31, 43), prima oară după o pasă a lui Florin Tănase, apoi dintr-un corner executat de decarul bucureştean.
Echilibrul numeric s-a rupt în debutul reprizei secunde, când Diego Zivulic a fost eliminat pentru o intrare dură la Florin Tănase (54), decizie luată cu ajutorul arbitrajului video.
Darius Olaru a marcat dintr-o pasă superbă a lui Florin Tănase (66), care a închis tabela din centrarea lui Valentin Creţu (79).
Bîrligea a mai avut şi alte ocazii (2, 5, 77), de fiecare dată fiind stopat de portarul Cosmin Dur-Bozoancă. Olaru (45+3), David Miculescu (78) şi Joyskim Dawa (88) nu l-au putut învinge nici ei pe portarul Oţelului.
Gălăţenii au mai avut o şansă notabilă de gol, dar portarul Matei Popa a respins de la vinclu şutul lui Andrei Ciobanu (39), din lovitură liberă.
FCSB, cu a treia victorie consecutivă a făcut încă un pas spre calificarea în play-off. Oţelul n-a câştigat de trei etape, în care a obţinut un singur punct.
În tur, FCSB s-a impus cu 1-0.
ACS Oţelul Galaţi - FC FCSB 1-4 (1-2), Stadion Oţelul - Galaţi
Au marcat: Milen Jelev (24), respectiv Daniel Bîrligea (31, 43), Darius Olaru (66), Florin Tănase (79).
Cartonaş roşu: Diego Zivulic (Oţelul) 54.
Arbitru: Marcel Bîrsan; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Cosmin Vatamanu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)
Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)
Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) - CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) - LPF
AGERPRES