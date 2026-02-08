Jurnalul.ro › Sport › Fotbal intern › FCSB, victorioasă la Galaţi, 4-1 cu Oţelul, în Superligă FCSB, victorioasă la Galaţi, 4-1 cu Oţelul, în Superligă

Sursa foto: Hepta/FCSB, cu a treia victorie consecutivă a făcut încă un pas spre calificarea în play-off. Oţelul n-a câştigat de trei etape, în care a obţinut un singur punct.

FCSB a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 4-1 (2-1), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.