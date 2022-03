Final de carieră?

Arbitrajul românesc a primit o veste-șoc! Ovidiu Hațegan a fost internat de urgență și operat pe inimă. Ar putea fi finalul de carieră pentru cel mai bun arbitru român, care se afla pe lista FIFA pentru Mondialul de fotbal din Qatar.

„Îl ținem sub supraveghere o săptămână, apoi vom vedea”

Doctorul Luca Constantin Tudor, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara, unde este internat Hațegan, a dat câteva detalii despre starea de sănătate a arbitrului. „A fost adus în stare gravă, cu ambulanța, de la Arad. A fost introdus de urgență în sala de operație, i-am făcut angiografia și am constatat că are o arteră înfundată și i s-a pus un stent. În prezent este bine, însă continuăm să-i facem investigații suplimentare. O să-l ținem sub supraveghere o săptămână, apoi vom vedea când îl externăm. În ceea ce privește cariera lui sportivă, nu ne putem pronunța în acest moment. Depinde de cum vor evolua lucrurile și de opțiunea lui. Dar mai devreme de șase luni nu cred că va putea face efort. Acum, starea lui este stabilă, comunică foarte bine. Nu se pune problema de complicații ulterioare majore”, a declarat dr. Luca Constantin Tudor.

Ultimul meci internațional arbitrat de Ovidiu Hațegan a fost Atletico Madrid - Manchester United în Champions League, pe 23 februarie,

scor 1-1.

Norocul lui Ovidiu este că el este medic de profesie, și-a dat seama imediat ce se întâmplă cu el și a chemat imediat ambulanța. În ceea ce privește cariera lui în continuare, viața și sănătatea sunt mai importante.

Marcel Avram, fost arbitru FIFA

Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulțumesc staffului medical care m-a îngrijit și tuturor celor care mi-au transmis mesaje și gândurile lor bune.

Ovidiu Hațegan