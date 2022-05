Haz de necaz: „Măcar noi o să jucăm în Ghencea înaintea lui Gigi Becali”

Viitorul arată rău pentru Dinamo. Retrogradarea a căscat și mai mult prăpastia în care „câinii” se afundă de patru ani. Mai mult, scindarea suporterilor este și ea evidentă. O parte din Peluza Sud acuză PCH (DDB) de situația în care a ajuns clubul și că „au stat la masă cu Nicolae Badea”, în timp de PCH îi acuză pe cei din Peluza Sud că nu au mai susținut în ultimul an programul DDB.

„Șansele lui Dinamo în «B»? Niciuna. Faliment sigur”

Fost președinte al clubului, Constantin Anghelache a concluzionat după barajul cu U Cluj că echipa nu va avea nicio șansă de supraviețuire în Liga 2. „Conducerea a greșit când a stabilit angajamentele insolvenței. Când Dinamo a intrat în insolvență în 2013, avea datorii de aproape 18 milioane de euro. Am rămas cu 5 milioane datorie, de plătit în 3 ani. Acum, la o datorie de 7 milioane de euro, s-au angajat să plătească 5,4 milioane, deci aproape toate datoriile. Problema la Dinamo este acum au dispărut drepturile TV, câteva milioane de euro. Cum plătești 5 milioane de euro, dacă nu vine un om potent care să achite această sumă, că alte surse de finanțare nu mai există. Doar DDB, dar cât vor mai cotiza și suporterii? Din ce știu eu, sunt tot mai puțini membri cotizanți. Dinamo nu mai are resurse să susțină planul de reorganizare la care s-a angajat. Va urma falimentul. La PCH au de dat trei milioane de euro, domnul Negoiță are și el de primit două milioane și ceva de euro. Mai sunt și alții care au de primit diferite sume. Nu au de unde să dea acești bani. Au rămas fără banii de la Ligă pentru televizări, n-au niciun jucător vandabil, echipa secundă, care era în Liga 3, a retrogradat acum în Liga 4... n-au nici conducere..., vor rămâne și fără jucători... Îmi este teamă că și în Liga 2 se va face de rușine, că va retrograda și de acolo, ca Astra Giurgiu. Dar la Giurgiu nu plânge nimeni după Astra. La Dinamo plâng milioane de suporteri”, a declarat Anghelache.

Echipa va juca la Giurgiu

Cum stadionul din Ștefan cel Mare va fi demolat din toamnă, Dinamo va juca meciurile de pe teren propriu la stadionul „Marin Anastasovici” de la Giurgiu, pentru că nu există variante mai convenabile în București. „Măcar plecăm dimineața la Giurgiu și ne întoarcem la prânz. Dar în București vom juca pe Ghencea înaintea echipei lui Gigi”, făcea haz de necaz un suporter după 1-1 cu U Cluj.

Trei echipe Dinamo, în Ligile 2, 3 și 4

În acest moment, există trei entități Dinamo. Prima este echipa actuală, care a retrogradat în premieră în Liga 2. A doua este echipa clubului sportiv, CS Dinamo, din subordinea Ministerului de Interne, care va promova în Liga 3, unde sunt angrenați și mulți foști „câini”, ca Ionel Dănciulescu și Dănuț Lupu, dar la care este implicat și Nicolae Badea. A treia este echipa care aparține integral lui Nicolae Badea, AFC FC Dinamo, care activează în Liga 4. Aceasta deține numele, sigla, culorile și palmaresul, însă nu are deloc susținerea suporterilor. Rămâne de văzut dacă fanii dinamoviști vor „migra” către una din aceste echipe în situația în care echipa mare va continua declinul și în eșalonul secund. „Poate era mai bine să rupem pisica acum 3 ani și s-o fi luat de la județ. Acum eram curați și în urcare. La ora asta suntem într-o prăbușire permanentă. Nu văd cale de ieșire. Dacă e să moară echipa asta, vom face noi, suporterii, alta. Nu ne vom alătura nici clubului sportiv nici echipei lui Badea”, se plângea un suporter.

Nicolae Badea, bănuit că a orchestrat din umbră dezastrul

Suporterii suspectează că cel care a pus la cale prăbușirea echipei este chiar fostul președinte Nicolae Badea. „Nu vedeți că de când s-a aflat că se face stadion nou brusc Badea a devenit activ și s-au tulburat apele dintr-odată? Ne-a luat sigla, ne-a luat numele... Tot nu pricepem ce-a fost cu invitația aia la restaurant. Ce li s-a comunicat jucătorilor de n-au mai jucat nimic după aia? De ce n-au fost invitați la acea cină romantică decât jucătorii și niciun oficial, nici de la club, nici din DDB? Ce le-o fi pus în mâncare? Că noi n-am văzut decât o schimbare în rău. Probabil că acum Badea se bucură, probabil asta și-a dorit”, spun aceștia.

În ultimii doi ani, n-am dat la familie câți bani am dat la Dinamo! Nenorociților! Ne-am sacrificat familiile pentru voi!

Strigătul unui suporter al lui Dinamo, pe finalul meciului, în minutul 80

Este ciudat ce-a făcut și Uhrin. I-a scos pe cei mai buni jucători ai noștri. Unul a dat pasă de gol și o bară, Cosmin Matei, unul a dat gol, Morar. Singurii care au jucat cu pase pe jos. A fost tactica lui Uhrin sau tactica lui Nicolae Badea să joace numai cu centrări în fața unor fundași-girafe?

Suporter Dinamo

Ce-a făcut Uhrin de când a venit? Știa de două-trei luni că Dinamo va juca barajul. Cum de nu a fost în stare să pregătească în tot acest timp aceste meciuri decisive? Așa se exprimă pe teren o echipă dornică să se salveze de la retrogradare?

Suporter Dinamo

Suporterii au fost la un pas să-și facă singuri dreptate și să ceară socoteală jucătorilor, însă au fost opriți de intervenția jandarmilor