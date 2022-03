Mircea Lucescu: „Visul meu este să văd Ucraina zâmbind din nou”

„M-am trezit în miez de noapte și m-am gândit: "Ce-i cu vremea asta? Furtuni în februarie? Am auzit un zgomot uriaș și sunetul era înfricoșător", a povestit Mircea Lucescu pentru The Guardian. „Dimineața, alarma m-a trezit din nou. Apoi am aflat ce se întâmplase. Era panică peste tot".

La 76 de ani, românul a scris istorie în Ucraina , petrecând 12 ani la Shakhtar Donețk, între 2004 și 2016, apoi acceptând o ofertă de la marea rivală Dinamo Kiev în 2020.

Cu 36 de trofee în palmares, Lucescu este al doilea cel mai decorat antrenor din fotbalul mondial, scriu scriu britanicii. El îl urmează pe Sir Alex Ferguson, cu cele 49 de trofee, și îl devansează cu cinci trofee pe Pep Guardiola. Lucescu s-a întors în România la câteva zile după ce a avut loc invazia.

"Nu am vrut să plec. Am făcut-o doar pentru că mi-am dat seama că pot ajuta mai mult de la București decât dacă aș fi fost cu jucătorii mei la Kiev", spune el.

Împreună cu UEFA și cu federațiile română și moldoveană, Lucescu i-a ajutat pe jucătorii străini de la Dinamo și Shakhtar să ajungă acasă prin București.

„Ambasada României a insistat să plec, iar clubul meu a considerat și el că trebuie să plec. Dar am vrut mai întâi să știu ce se va întâmpla cu băieții mei de la echipă", spune Lucescu. Jucătorii lui Dinamo știau că nu vor juca în weekend, deși s-au prezentat la antrenament în acea dimineață.

Fotbalul și toate celelalte evenimente sportive fuseseră suspendate după ce starea de urgență fusese introdusă la nivel național.

„Ne-am gândit că jucătorii vor fi mai în siguranță în tabăra de antrenament a lui Dinamo, care se află la câțiva kilometri în afara Kievului", explică Lucescu. După ce a ajuns la București, a început să facă planuri pentru a pune în siguranță familiile jucătorilor săi. Soțiile, părinții și copiii jucătorilor - peste 80 de persoane în total - au fost ajutați să iasă din Ucraina în două autobuze.

„Nu am fost copleșit. Cineva trebuia să facă lucrurile", spune el. „Am ajutat cum am putut, am făcut tot ce am putut pentru a asista. Familiile lor sunt în siguranță, iar jucătorii se simt încurajați de acest lucru". Doi jucători de la Shakhtar, Serhiy Kryvtsov și Taras Stepanenko, împreună cu căpitanul lui Dinamo, Sergiy Sydorchuk, au putut părăsi Ucraina deoarece erau tați a trei copii. Lucescu le-a găsit case aproape de el.

„Sydorchuk a devenit tată pentru a patra oară în timpul șederii sale la București, așa că acum are o legătură specială cu orașul".

"Ceea ce mi s-a părut greu de suportat au fost scenele la care am asistat în drumul meu spre România. Oameni cu copii își lăsau mașinile la kilometri distanță de graniță, apoi mergeau pe jos cu bagajele într-o mână și copiii în cealaltă, sperând să ajungă mai repede la graniță. Cozile de mașini la graniță erau enorme", spune el.

„Încerc să mă informez, dar nu mă uit prea mult la știri. Mă doare sufletul când văd ce se întâmplă în Ucraina".



„Îmi doresc ca jucătorii internaționali să formeze o echipă care să se antreneze și să joace meciuri amicale împotriva cluburilor care nu sunt implicate în competițiile europene. Jucătorii lui Dinamo sunt acum aproape de Lviv, se antrenează acolo. În fiecare zi, oamenii mei de acolo îmi trimit videoclipuri cu antrenamentele. Le-am cerut doar să își mențină condiția fizică, să alerge puțin și să meargă la sală".

Au existat discuții privind încheierea sezonului ucrainean în străinătate, România, Polonia sau Italia fiind văzute ca posibile țări gazdă.

„Mi-aș dori ca sezonul să se încheie pe teren, dar este foarte dificil în acest moment. Imaginați-vă că Shakhtar a pierdut mai mult de 10 jucători, cu sud-americanii întorși acasă", spune el.

"În acest moment, nu este loc pentru rivalitate, suntem uniți. Stăm împreună și încercăm să ajutăm cât mai mult posibil. Acesta este singurul meu obiectiv. Am trecut prin ceva similar când lucram la Shakhtar în 2014".

Lucescu a câștigat opt titluri de campion și șase cupe naționale la Shakhtar, precum și Cupa Uefa în 2009, iar în sezonul trecut a adăugat tripla cu Dinamo.

„Cred că cei care au vorbit în favoarea invaziei ar trebui să fie suspendați, deoarece sportul nu are nimic de-a face cu asta", a mai spus el.

"Sportul ar trebui să fie despre fair-play și pasiune. Nu este în structura unui sportiv să valideze războiul. Cei care vorbesc despre el în mod pozitiv sunt victime ale propagandei, pur și simplu nu poți face asta.

Am spus că sportivii ruși nu ar trebui să plătească prețul pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina și mulți m-au atacat pentru asta. Dar eu cred că sportul poate contribui la eforturile de pace.

Poate că nu o impune, dar poate deschide calea spre ceva ce ne dorim cu toții. Ce vom face după ce se va încheia conflictul? Cum vom ajunge la pace între noi?".

Mircea Lucescu și-a exprimat dorința de a reveni la echipa sa, în Ucraina, în cuda faptului că ar putea să se gândească la retragere: „Mi-e dor de rutina mea zilnică, mi-e dor de antrenamente, de băieții mei de acolo. Sunt norocos că fiul meu este antrenorul lui PAOK în Grecia și îi urmăresc meciurile tot timpul.

Visul meu este să văd Ucraina și poporul ei zâmbind din nou. Atâta timp cât voi avea energie și voi fi sănătos, nu mă voi opri niciodată".

(sursa: Mediafax)