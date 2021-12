Motivul din spatele nenumirii lui Dan Petrescu: Mihai Stoichiță

Așa cum Jurnalul a scris, Dan Petrescu trebuia să fie noul selecționer. Burleanu și „Bursucul” se înțeleseseră, totul era bătut în cuie. Se aștepta doar ultima etapă, în urma căreia CFR Cluj să fie sigură de titlul de campioană și, practic, Dan Petrescu putea lăsa trofeul pe masa clubului încă de pe acum.

Noul antrenor avea 7 luni să pregătească echipa pentru cupele europene, cu un play-off liniștit, în care să experimenteze jucătorii noi, tactici noi. Doar că a intervenit „mintea creierului cenușiu”, cum i se mai spune lui Mihai Stoichiță, care „a băgat strâmbe”, spun surse din FRF.

Răsturnare de situație surprinzătoare cu numirea noului selecționer. Era o chestiune de ore până la oficializarea numelui lui Dan Petrescu pe banca naționalei României. Doar că în ultimele 24 de ore înaintea numirii „Bursucului” s-a sucit totul, înțelegerea dintre antrenor și Răzvan Burleanu s-a evaporat. Cum s-a întâmplat asta? Surse din interiorul FRF ne-au spus că Mihai Stoichiță a explodat când a aflat din presă că primul om pe care l-a sunat Dan Petrescu să-i spună că a acceptat postul de selecționer a fost Giovanni Becali. „Păi ce vreți? Să vină Giovanni să-și impună jucătorii pe care-i are el sub contract? Ne întoarcem în anii ,90?”, ar fi spus Stoichiță, conform surselor. Spaima directorului tehnic al FRF este că influența lui va scădea dacă în anturajul naționalei va intra Ioan Becali. De altfel, Mihai Stoichiță a fost motivul principal pentru care Mirel Rădoi nu a dorit să continue la selecționată. „Cum îl vedea pe Mirel, cum îi sugera ceva. Dacă Mirel nu-l lua în seamă, acesta insista. Iar cearta a culminat la ultimele meciuri ale naționalei, când, fără spectatori, Rădoi a auzit din tribuna oficială indicații pentru jucători peste capul lui. „Să vină el be bancă, să antreneze el, să pregătească el echipa. De ce ar mai fi nevoie de mine dacă se dau alte indicații «de sus»? Puneți-l pe Mihai Stoichiță antrenor, că are și el Licența PRO”, a fost declarația nervoasă a lui Rădoi, accentuând că nu va mai continua la cârma naționalei dacă în anturajul lotului cuvântul lui Stoichiță este mai important decât al lui.

Burleanu, când a plecat din țară, era sigur de Dan Petrescu

În urmă cu câteva zile, înainte de plecarea sa în străinătate, Răzvan Burleanu bătuse palma cu Dan Petrescu și se aștepta doar ziua de 20 decembrie să se oficializeze numirea. „Suceala” lui Dan Petrescu: nemulțumit și el de influența lui Stoichiță. „Bursucul” a aflat și el de supărarea lui Stoichiță că și-a anunțat toți apropiații că acceptă postul de selecționer, începând cu Ioan Becali, Hagi și Gică Popescu și că nu a catadicsit să-l sune și pe directorul tehnic și a luat în calcul și varianta rămânerii la Cluj. „Nu m-aș putea înțelege niciodată cu Stoichiță. Nu mi-a dictat nimeni niciodată nimic de când sunt antrenor, n-o să-mi dicteze el”, ar fi spus apropiaților Dan Petrescu.

Până la urmă, „strâmbele” lui Mihai Stoichiță au avut câștig de cauză, mai ales că acesta a și avut grijă ca acestea să ajungă într-un fel sau altul și la urechile lui Petrescu. Iritat, Dan Petrescu a discutat cu proprietarul din acte al CFR-ului și, cu avantajul că ar putea pleca oricând la națională, având pentru asta și acceptul lui Vasile Dâncu, acesta a pus condiții să rămână în Gruia. Practic, Dan Petrescu avea de ales între libertatea deciziilor la CFR și o neplăcută situație conflictuală cu Mihai Stoichiță.

Următorul pe listă, Adrian Mutu

După refuzul lui Dan Petrescu, favorit să preia funcția de selecționer a devenit Adi Mutu, culmea!, a fost mereu prima opțiune a aceluiași Mihai Stoichiță ca înlocuitor al lui Rădoi. Însă „Briliantul”, dacă va accepta, va trebui să facă o schimbare a calendarului pentru anul viitor. Mutu își programase meciul de retragere pe 11 iunie 2022 la Cluj, la care a invitat nume legendare cu care a jucat de-a lungul timpului. Numai că exact pe 11 iunie 2022 naționala României are meci oficial cu Finlanda, pe teren propriu. Ei bine, și la asta Mihai Stoichiță a avut o „soluție”: „Care-i problema? Unim evenimentele. Meciul de retragere în deschiderea meciului cu Finlanda. Cuplaj ca pe vremuri, cu stadionul plin”.

Până la urmă, Mihai Stoichiță i-a îmbârligat pe toți și a ieșit cum a vrut el. Lui Ioan Varga i-a stricat planul de a scăpa de salariul lui Dan Petrescu, lui Răzvan Burleanu i-a stricat planul să se împace cu Generația de Aur, iar noul selecționer va fi unul pe placul lui. E tare «Domn’ Mihai»!