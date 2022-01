Până la urmă este Edi Iordănescu

Acesta s-a sucit și nu-l mai vrea pe Adrian Mutu când a văzut cu ce staff tehnic dorește „Briliantul” să vină pe banca naționalei.

Așa cu Jurnalul a mai scris, nominalizarea ca înlocuitor al lui Mirel Rădoi a unor nume ca Hagi, Petrescu, Răzvan Lucescu sau Ladislau Bölöni a fost doar un exercițiu de imagine. Planul lui Mihai Stoichiță era ca noul selecționer să fie unul docil și care să-i asculte „indicațiile prețioase”. Adrian Mutu părea perfect, însă și Adi Mutu s-a maturizat, nu mai este debutantul de la „tineret” și a anunțat, discret, cine îi vor fi consilieri dacă va fi numit selecționer: Cesare Prandelli și Ilie Dumitrescu! În aceste condiții, Mihai Stoichiță ar fi fost scos din schemă. „Încearcă să-ți închipui un moment în care Stoichiță să-i dea vreun sfat lui Prandelli? Când a auzit, l-a scos de la suflet pe Mutu și s-a reorientat spre Edi Iordănescu”, ne-a spus o sursă din FRF.

De ce a fost alungat Bölöni

Cel mai dorit de către suporterii naționalei rămâne Ladislau Bölöni, antrenor cu experiență și campion în Portugalia și Belgia, însă același Mihai Stoichiță a făcut ce-a făcut ca „Loți” să se sature de atâtea condiții și să renunțe. Una dintre ele era ca naționala să câștige grupa cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru din Liga Națiunilor. Grupa este una accesibilă, însă nimeni nu poate garanta victorii pe linie, cu atât mai puțin Bölöni, un antrenor care nu este dispus să promită nimic. Mai mult, Bölöni nu ar accepta sugestii și indicații din exterior, așa cum s-a întâmplat destul de des în mandatul lui Mirel Rădoi, fapt care l-a și făcut pe fostul selecționer să nu mai continue pe banca tricolorilor.

O altă clauză din contract, cum că Bölöni ar putea fi demis unilateral de către Federație în caz de trei eșecuri, aberantă de altfel, l-a făcut, de asemenea, pe Bölöni să refuze. „Lui Bölöni i-a s-au pus în contract numai condiții aberante, niciuna în favoarea lui, în care el era tot timpul vulnerabil. Condițiile puse de Loți, contract pe patru ani și libertatea totală a deciziilor, au fost refuzate de Stoichiță și Burleanu. Stoichiță ar fi fost în situația de a da indicații doar la naționalele mici, mult sub orgoliul lui”, ne-a mai spus sursa din FRF.

Varianta ideală nu mai este ideală

Planul de la bun început al lui Mihai Stoichiță a fost să-l numească pe Adrian Mutu și până atunci să elimine rând pe rând toate celelalte variante, fie că „negocia” și cu alții. Surpriza neplăcută pentru el a venit chiar de la Adi Mutu, care „a scăpat” pe surse l-a „scurtcicuitat” pe Stoichiță, nominalizarea pe post de consilier pe Cesare Prandelli. „A luat pur și simplu foc (Mihai Stoichiță n.r.) când a auzit. «Ce-i cu prostia asta? Cum să-l plătim noi pe Prandelli? Nu e mai bine să-l numim direct pe Prandelli?», a răbufnit el vizibil dezamăgit de opțiunea lui Adi. Și s-a reorientat imediat spre Edi Iordănescu, pe care l-a chemat la negocieri chiar a doua zi”, ne-a mai spus sursa noastră.

Iordănescu jr e mai „deschis

la dialog”

După atâtea „Naționala se mai și refuză”, s-a ajuns și la „Naționala nu se refuză”. Nominalizatul cu cele mai mari șanse este acum fiul fostului selecționer Anghel Iordănescu, Edward. Dacă Mihai Stoichiță nu se va suci din nou, Edi Iordănescu va debuta la echipa națională la aceeași vârstă ca și tatăl lui, la 43 de ani. Însă, spre deosebire de „Tata Puiu”, Edi nu are are ca antrenor sau jucător un palmares bogat. Are un titlu de campion cu CFR Cluj, însă echipa din Gruia domina deja de ani buni Liga 1, iar echipa era deja construită de Dan Petrescu. În rest, Edi Iordănescu, deși a început munca de antrenor de jos și a avut câteva performanțe cu echipe aflate în suferință, nu a rupt gura târgului. Chiar dacă experiența și cartea de vizită sunt superioare lui Adrian Mutu, suporterii nu sunt convinși că Edi poate reconstrui o echipă națională, așa cum nu sunt convinși că nici Mutu nu ar reuși. Suporterii îl doresc în continuare pe Bölöni.

Suporterii sunt sceptici vizavi de Edi Iordănescu și prin prisma ultimei aventuri ca tehnician la FCSB, unde a fost demis de Gigi Becali „pentru că echipa nu juca nimic”. În fapt, aceștia se îndoiesc că Edi Iordănescu este chiar atât de independent în decizii ca antrenor pe cât declară. „Nu uitați că prima pretenție pe care a avut-o Edi când a ajuns la FCSB a fost să-l aibă pe MM Stoica alături de el pe bancă. Și, se știe, MM este rotița lui Gigi. Degeaba se lăuda că nu-i răspundea la telefon lui Gigi. Nici nu era nevoie. Era MM cel care făcea telefonul fără fir și indiferent ce declară el acum, chiar dacă se declară independent, el nu-i ieșea din cuvânt lui Gigi. La fel și la națională, el nu-i va ieși din cuvânt lui Stoichiță, iar asta este tot ce-și dorește Stoichiță: un selecționer «deschis la dialog»”, ne-a mai spus sursa.

Vineri (azi n.r) se va hotărî şi urmează ca sâmbătă să fie comunicat. Atunci vom ieşi din această situaţie care a stârnit multe controverse în ultima vreme. Noi am încercat să alegem cât mai bine pentru echipa naţională şi pentru cei care o iubesc. Trebuie să luăm un selecţioner care să ştie să câştige.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic

al echipelor naționale

Răzvan Burleanu vrea să-și țină

promisiunile pe banii guvernului

În urmă cu aproape 8 ani, președintele FRF Răzvan Burleanu promitea, când a devenit șeful fotbalului românesc, că va susține fotbalul juvenil, că va crea centre de excelență regionale și naționale, că va construi noi baze din fonduri proprii, că „nu este nevoie de ajutorul nimănui”. Nu s-a ridicat nicio bază sportivă și nu a fost creat niciun centru de excelență. Apoi, acum patru ani, când a câștigat al doilea mandat de președinte, în fața lui Ionuț Lupescu, a promis din nou centre de excelență pentru tinerii fotbaliști. Și, din nou, nu s-a făcut nimic. Acum, când este în pragul celui de-al treilea mandat, până în acest moment nu are contracandidat, flutură din nou promisiunea că va crea centre de excelență și că va sprijini fotbalul la nivel de copii și juniori. De data asta este posibil să se țină de cuvânt, însă nu este cuvântul lui, ci al Ministerului Sportului. Mai exact, ministrul Eduard Novac a cedat presiunii FRF și va finanța din fonduri guvernamentale înființarea unor centre de excelență pentru copii și juniori și, mai mult, va susține cluburile mici. Însuși ministrul Novak a declarat: „Ministerul Sportului va acorda finanțare acestei federații, în aceleași condiții aplicabile tuturor celorlalte federații”. Singura problemă este că intervenția statului într-o federație total separată de minister constituie o concurență neloială față de academiile și școlile de fotbal particulare, care nu vor fi susținute cu fonduri publice.