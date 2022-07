Promovatele FC Hermannstadt și U Cluj au dat lecții de ambiție la revenirea în prima ligă

În rest, CSU Craiova și FCSB au pedalat în gol pe teren propriu, iar CFR s-a chinuit cu un Rapid rămas fără cel mai bun jucător al lor, Rareș Ilie, transferat în Franța, un Rapid care a ratat și un penalty pe final.

Mult așteptatul arbitraj video s-a implementat, în sfârșit!, și în campionatul nostru. Dar, vorba unui microbist, „Noi vom reuși să compromitem și VAR-ul”. Într-adevăr, arbitrajul asistat din camera VAR a pornit cu câteva greșeli în toate meciurile primei etape. Desigur, au apărut și eternele justificări, cum că este la început, că trebuie să mai avem răbdare până se obișnuiesc arbitrii cu noile reguli, bla-bla-ul de rigoare. Totuși, oricât de neobișnuiți cu VAR-ul, arbitrii trebuiau să acorde un cartonaș roșu și un penalty numai în meciul FCSB - U Cluj, în urma unor faze limpezi chiar și fără asistarea video. De altfel, fostul arbitru internațional Adrian Porumboiu a declarat după meciul de pe Arena Națională că ambele echipe de arbitri, de pe teren și din camera VAR, ar trebui trimise la reciclare în liga a doua.

FC Hermannstadt, primul lider al Ligii, debut frumos pentru U Cluj

Proaspăt revenite înprima ligă FC Hermannstadt și U Cluj au arătat cele mai frumoase prestații ale primei etape. Ambele au jucat cu ambiție, n-au avut nicio secundă frică față de adversare, și chiar au avut multe momente în care au făcut instrucție cu „veteranele” Ligii 1 CS Mioveni (scor 3-0) și FCSB (scor 1-1). O notă în plus pentru clujeni și antrenorul Erik Lincar. „U” a jucat dezinvolt, cu fantezie, a avut câteva ocazii mari și putea câștiga lejer la București. Însuși patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat după meci: „În realitate, U Cluj ne-a bătut! Acesta este adevărul. Că am egalat din 11 metri, ăla a fost noroc chior. Am primit cadou acel penalty de la portarul lor, un copil lipsit de experiență. Însă noi n-am jucat nimic”. Ăsta este și un semn rău în perspectiva meciurilor din preliminariile Conference League, FCSB urmând să întâlnească joi pe Saburtalo Tbilisi (locul 3 în precedentul campionat georgian), care a trecut cu 2-1 în primul tur preliminar pe Partizani Tirana. Un meci care se anunță greu, având în vedere jocul prestat cu U Cluj și mai ales eliminarea de anul trecut în fața „minerilor” de la Karagandi, din Kazakhstan.

Universitatea Craiova gâfâie

La fel de neconvingător a început sezonul și CSU Craiova. Noul antrenor, Laszlo Balint, nu a reușit să omogenizeze echipa lăsată de Reghecampf. Probabil că cei din conducere regretă acum îndepărtarea lui Reghe, care a stârnit și furia suporterilor. Sepsi le-a oferit o lecție oltenilor, egalând pe final, după ce au fost conduși cu 2-0 și puțin a lipsit ca jucătorii lui Bergodi să plece cu toate cele 3 puncte în prelungiri. Una peste alta, CSU Craiova nu a arătat un joc convingător, iar obiectivul numărul 1, accederea în grupele UECL pare de neatins, chiar dacă va trece de albanezii de la Vllaznia. Laszlo Balint nu pare antrenorul care să reziste presiunii de la Craiova și cum echipa nu va fi cap de serie la tragerea la sorți, sunt puține șanse să ajungă în grupă. Cum CSU urmează să se despartă și de Gustavo, echipa va deveni și mai subțire.

Rapid, pe un drum bun

O impresie plăcută au lăsat giuleștenii. Rămași fără câțiva jucători de bază în sezonul trecut (Bălan, Hlistei sau Rareș Ilie), plus absența lui Săpunaru (suspendat), Rapid a jucat curajos în Gruia și puteau scoate măcar un punct cu CFR Cluj. La acest meci n-au fost probleme cu VAR-ul, chiar a ajutat arbitrul din teren cu două decizii importante, printre care și penalty-ul acordat Rapidului în minutul 93, ratat însă de Albu. Pentru elevii lui Adrian Mutu urmează însă meciul anului, duminică 24 iulie, în Giulești, cu FCSB. Programarea acestui meci îi aduce Rapidului un avantaj important, prinzând FCSB-ul între cele două meciuri din preliminariile Conference League, prioritare pentru vicecampioană.

CS Mioveni pare condamnată

Cea mai dezamăgitoare prestație a startului de sezon a avut-o CS Mioveni. Fără transferuri, fără o finanțare la nivelul primei ligi, argeșenii par a fi principalii candidați la retrogradare.

Conform informațiilor noastre, la meciul FCSB - U Cluj ar fi fost probleme tehnice în comunicarea arbitrilor din teren cu cei din camera VAR și de aceea nu au fost sancționate cele două mari greșeli, un cartonaș roșu pentru fundașul Șerban (FCSB) și hențul în careu al lui Pires (U Cluj).