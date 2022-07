Superliga fără SuperDinamo

Au rămas zece zile până la debutul noului sezon al primului eșalon, care va aduce și o premieră pentru România: după trei ani de promisiuni, vom avea, în sfârșit sistemul de arbitraj video. Rămâne de văzut cât de bine va funcționa acest VAR în fotbalul nostru, unde mai mult se comentează în afara stadionului decât se joacă pe teren. Vor fi contestări și la deciziile luate cu ajutorul VAR, care, atenție, nu intervine oricând și arbitrajul video nu intervine peste deciziile arbitrului din teren. Cel puțin la început, vor fi scandaluri gen „La faza asta de ce nu a intervenit VAR-ul?”, sau „De ce pentru ei a intervenit arbitrajul video și pentru noi nu?”.

Primul test VAR: 9 iulie, Supercupa României

Chiar dacă există un premiu și un trofeu de palmares, Supercupa este o competiție care contează mai puțin. Este mai mult un meci în care finalistele se testează pentru competițiile europene. Ediția de anul acesta însă a Supercupei înseamnă și primul test live al VAR-ului în fotbalul nostru.

Rapid, program greu chiar de la început

Tragerea la sorți a programului i-a dat Rapidului un program infernal. Comparând cu celelalte echipe, giuleștenii au parte de cel mai dificil start de campionat, în primele trei etape urmând să joace cu CFR, în deplasare, acasă cu FCSB și în deplasare la Craiova cu CS Universitatea, deci cu trei reprezentante ale României în cupele europene. Rămâne de văzut cum va gestiona Adrian Mutu această rafală de derby-uri ale orgoliilor, în condițiile în care suporterii rapidiști nu vor accepta umilințe în fața acestor echipe. Pe de altă parte, Rapid ar putea beneficia de această conjunctură în care CFR, U Craiova și FCSB ar putea să fie mai preocupate de meciurile europene decât de Liga 1 și să-și protejeze forțele, prioritatea fiind grupele competițiilor continentale.

U Cluj revine la București, acum joacă împotriva FCSB

Clujenii joacă din nou la București, după ce au retrogradat-o pe Dinamo. Acum au un adversar mult mai greu, rival tradițional, FCSB. Este de așteptat ca U Cluj să beneficieze pe Arena Națională și de un important suport al fanilor dinamoviști, înfrățiți cu galeria lui „U”. „Vrem ca U Cluj să ne răzbune și să-l bată pe Gigi. Așa ne-ar mai veni inima la loc, am mai stinge din amărăciunea retrogradării. Dacă nu mai putem s-o facem noi, s-o facă ei, doar sunt frații noștri”, ne-a declarat un suporter al „câinilor”.

Sponsor nou și bani mai mulți pentru cluburi din audiențele TV

LPF a găsit un sponsor nou pentru Liga 1, ocazie cu care numele primului eșalon se rebranduiește la cererea Superbet, care are ca slogan cuvântul „Super”, în Superliga României. În cei doi ani de contract, totul va fi „Super”: superfotbaliști, supermeciuri, supergoluri, superpase, super... orice. Urmează ca și jucătorii să se mobilizeze, să fie și ei „Super” și să producă „Superspectacol” pe măsura banilor pe care-i vor primi în plus. Din această ediție, sponsorii vor oferi bonusuri echipelor în funcție de audiențele TV și de prezența publicului de pe stadioane. În aceste condiții, câteva echipe vor beneficia de pe urma acestei reguli, Rapid, FCSB, Universitatea Craiova, Sepsi sau UTA făcând cifre bune atât cu prezența suporterilor în tribune, cât și la meciurile televizate. Și nou promovatele Petrolul și U Cluj se pot declara mulțumite de noua situație, pentru că se bazează la rândul lor pe un număr important de suporteri fideli.

Programul etapei 1 a Superligii României

15-19 iulie 2022

CFR Cluj - Rapid București

Farul Constanța - U Craiova 1948

FC Argeș - UTA Arad

FC Botoșani - Chindia Târgoviște

FC Hermannstadt - CS Mioveni

FCSB - „U” Cluj

Petrolul Ploiești - FC Voluntari

Univ. Craiova - Sepsi Sf. Gheorghe