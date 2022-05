Un weekend cât un sezon

Două zile. Atât a mai rămas din sezonul 2021-2022 al Ligii 1, însă suspansul este la cote maxime. Nimeni n-ar fi putut să prevadă un astfel de final de campionat, în care în urma unui singur meci se poate decide soarta unor echipe sau antrenori, cu consecințe pe termen lung. Acest weekend poate fi decisiv pentru viitorul antrenorului Laurențiu Reghecampf, a cărui soartă atârnă de barajul pentru cupele europene cu FC Botoșani. Dincolo de aberația acestui meci, dintre locul 3 din Liga 1 și locul 8, miza este cât casa, mai exact cel puțin 500.000 de euro, dacă echipa va trece două tururi preliminare. O calificare în grupe asigură 3,14 milioane de euro chiar dacă nu va face acolo niciun punct. O victorie în grupe aduce alte 500.000 de euro, astfel că fie și în condițiile unei prestații modeste, în conturile clubului pot intra 4-5 milioane de euro, la care se mai adaugă bani din „market pool” și din vânzarea de bilete. Miza este să ajungă în grupe. Pentru asta trebuie să treacă de Botoșani. Dacă însă va pierde barajul, Universitatea va privi la televizor cum alții fac acești bani, iar Reghe va trebui să-și caute de lucru la altă echipă.

Dinamoviștii sunt cu picioarele pe pământ: așteaptă o minune dumnezeiască

Cealaltă echipă aflată pe muchie de cuțit este Dinamo, însă în Groapă situația este mult mai gravă. În pericol nu este doar antrenorul, ci chiar existența clubului. Retrogradarea „câinilor” ar aduce la club o situație fără precedent în istoria lor. Și totuși, sunt voci chiar din rândul suporterilor care consideră că o retrogradare ar fi benefică. „Stăm un an-doi în «B» și o luăm de la capăt curați, fără datorii. Retrogradăm și o luăm de la zero sau ne chinuim încă un an... încă o viață... Trebuie un moment zero la Dinamo”, spun o parte dintre suporteri. Ceilalți nu concep ca Dinamo să retrogradeze. „Orgoliul este mai important decât orice. În plus, dispar și banii din drepturile TV. Să ne ajute Dumnezeu să nu retrogradăm!”, sunt de părere ceilalți.

Ca să rămână în Liga 1, Dinamo are de recuperat handicapul din meciul tur, scor 2-0 pentru U Cluj.

Am fost pe stadion când Dinamo a luat titlul, nu pot lipsi la meciul în care vor retrograda, dar sper ca retrogradarea asta să fie renașterea lui Dinamo. De la zero, fără Negoiță, fără Badea... Poate și fără DDB. Un Dinamo fără interese obscure, fără șmenari, și cu jucători crescuți de Dinamo.

Suporter Dinamo

Eu sper să nu retrogradeze, dar dacă se salvează ce vor face anul viitor? Cum vor supraviețui? Se vor inventa alte două echipe care să se desființeze ca Dinamo să scape iar de la retrogradarea directă? Se va face campionat de 18 echipe? Nu uitați că Dinamo retrograda direct dacă nu era depunctată Gaz Metan Mediaș. Eu nu văd nicio ieșire.

Dănuț Lupu, fost campion cu Dinamo