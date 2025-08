Rădoi... Ră-Trei... Du-ne și-n grupă!

Fără omul numărul 1 și cu tensiunile din club, lui Mirel Rădoi i se cam numărau zilele pe care le va mai petrece în Bănie. Nu i s-au dat șanse să treacă de FC Sarajevo, mai ales după înfrângerea din meciul tur. Ei bine, Rădoi a făcut ce a făcut și a început să miște echipa.

„Principiul meu este că indiferent câte goluri luăm, trebuie să înscriem mai mult”, spune Rădoi. Și, per total, este pe plus. Craiova are o medie de 3 goluri marcate pe meci, chiar dacă nu are vedetele din anii trecuți, Mitriță și Ivan, și în condițiile în care are destule momente de suferință. Trăgând linie după primele 6 meciuri oficiale din acest sezon, Craiova este pe plus.