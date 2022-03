Ce spune antrenorul Dinamo Kiev despre excluderea sportivilor ruși de la competițiile sportive

"Pentru mine, sportul nu are nimic de-a face cu motivele politice. Sportul şi cultura greşesc. Oamenii trebuie să continue să meargă pe teren în competiţiile sportive. Au nevoie de ele. Nu sunt de acord să le fie luat sportivilor dreptul de a fi campioni. Sportul nu poate decât să ajute".

Acesta a plecat din Ucraina cu ajutorul președintelui UEFA, Aleksander Ceferin.

"Cu două zile înainte ne întorseserăm din Turcia, apoi în noaptea dinaintea antrenamentului a avut loc atacul. Federaţia a întrerupt campionatul pentru o lună, dar cred că va fi foarte greu să fie reluat. Am plecat împreună cu jucătorii străini datorită lui Ceferin, datorită UEFA şi federaţiilor de fotbal. Unii jucători au rămas acolo şi s-au dus la baza unde ne antrenam. Eu am plecat ca să ajut de afară, să organizez şi să ajut familiile să plece. Noi am adus afară mai mulţi oameni. Jucătorii care au mai mult de trei copii au reuşit să iasă, trebuiau să o facă prin lege", a explicat Mircea Lucescu.

El antrenează Dinamo Kiev din 2020, după ce a fost timp de 12 ani, în perioada 2004-2016, tehnicianul echipei Șahtior Donețk. În intervalul 2016-2017 a anternat Zenit Sankt Petersburg.

Tehnicianul român spune că nu se aștepta ca Rusia să atace Ucraina.

"Nu m-am gândit niciodată la aşa ceva. Ucrainenii şi ruşii au trăit împreună ca fraţii. Aceasta este mai mult o problemă politică decât una populară. Ucrainenii sunt orgolioşi şi mândri de cultura lor, va fi o bătălie lungă. Nimeni nu o va câştiga, vor fi doar pierderi. Frică? Nu, nu mi-a fost. A fost pentru ceilalţi. Când noi am ajuns la graniţă, am văzut bărbaţi care lăsau femei şi copii."