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CM 2026: Canada a învins Africa de Sud și s-a calificat în optimi

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   07:30
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CM 2026: Canada a învins Africa de Sud și s-a calificat în optimi
Hepta/Meciul a deschis faza șaisprezecimilor de finală

Canada s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Africa de Sud, scor 1-0, în primul meci din faza eliminatorie.

Meciul a fost echilibrat și a avut puține ocazii clare. Partida părea că se va duce în prelungiri.

Meciul a fost însă decis în prelungirile timpului regulamentar. Stephen Eustaquio a marcat în minutul 90+2, cu un șut de la marginea careului, și a trimis Canada în următoarea rundă.

Partida s-a jucat duminică, pe Los Angeles Stadium, denumirea folosită la Cupa Mondială pentru SoFi Stadium din Inglewood, California.

Meciul a deschis faza șaisprezecimilor de finală de la Cupa Mondială 2026, introdusă odată cu extinderea competiției la 48 de echipe.

Pentru ambele naționale, partida a avut o miză istorică. Canada și Africa de Sud au jucat în premieră într-un meci eliminatoriu la Cupa Mondială.

Canada va juca în optimile Cupei Mondiale cu învingătoarea dintre Maroc și Olanda.

Canada este una dintre gazdele turneului final din 2026, alături de Statele Unite și Mexic.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Cupa Mondiala 2026 FIFA World Cup
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