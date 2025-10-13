CM 2026: România a învins Austria, dar Mircea Lucescu a decis să demisioneze dacă nu ne calificăm direct

Anunțul a venit imediat după victoria cu Austria, scor 1-0, obținută în ultimele secunde ale partidei.

„Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj. Eu construiesc echipa pentru baraj acum”, a spus Mircea Lucescu la Antena 1.

Deși victoria cu Austria readuce speranța, șansele pentru locul 1 sunt minime. Pentru a merge direct la Campionatul Mondial, România are nevoie de o serie incredibilă de rezultate favorabile:

Singurul scenariu în care România câștigă grupa

România câștigă ultimele două meciuri (cu Bosnia și San Marino); Bosnia o învinge pe Austria; Austria pierde și cu Cipru, nu doar cu Bosnia. Austriecii au însă avantajul golaverajului: +16, față de +5 al României. Practic România ar avea nevoie ca Austria să piardă drastic aceste meciuri sau naționala noastră să învingă la un scor istoric pe San Marino.

Selecționerul s-a arătat mulțumit de atitudinea și organizarea jucătorilor în meciul cu Austria, subliniind progresul făcut față de meciul tur.

„Au avut agresivitate, atitudine, s-au ajutat între ei, comunicarea fantastică. Nicio minge nu ne-a surprins, ca la Viena. Am dominat categoric. E un rezultat bun, dar contează jocul. Duelurile, pe care mereu le pierdeam, de data asta le-am câștigat pe toate”.

Citește pe Antena3.ro Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

Lucescu i-a lăudat pe mai mulți jucători, în special pe Ianis Hagi:

„Ianis și-a luat rolul de căpitan în serios, a alergat, a fost inteligent, s-a luptat ca un adevărat lider. Apărarea a fost perfectă, portarul calm, Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac”, a spus selecționerul.

România a învins Austria cu 1-0 și are șanse matematice la calificarea la Campionatul Mondial

România mai are șanse matematice la calificarea la Campionatul Mondial, chiar și de pe primul loc într-un scenariu SF. Totuși, locul doi pare o misiune mai accesibilă pentru tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu.

După victoria cu Austria (1-0), echipa lui Mircea Lucescu se află în continuare în lupta pentru calificare. Deși primul loc pare aproape imposibil, există un scenariu realist pentru locul 2, care i-ar duce pe „tricolori” la baraj în condiții avantajoase.

Mircea Lucescu, a declarat după meci că își va da demisia dacă naționala nu va obține calificarea directă la Campionatul Mondial. Anunțul a venit imediat după victoria cu Austria, scor 1-0, obținută în ultimele secunde ale partidei.

Iată toate calculele pentru calificare.

Scenariul SF: egalitate în trei la 16 puncte

Există un scenariu spectaculos, aproape science-fiction, în care Austria, România și Bosnia termină toate cu 16 puncte.

Cum se poate întâmpla asta:

România bate Bosnia și San Marino;

Austria obține doar un egal cu Cipru;

Austria pierde cu Bosnia în ultima rundă.

În acest caz, toate cele trei echipe ar fi la egalitate, iar departajarea s-ar face la golaveraj. Austria pornește cu un avantaj uriaș (+16), România are +5, dar meciurile rămase pot schimba ierarhia. Totuși, România ar trebui cel mai probabil să bată San Marino la un scor istoric.

Teoretic, România poate chiar câștiga grupa și dacă reușește două victorii la scor uriaș, Bosnia o învinge pe Austria, iar austriecii pierd și cu Cipru.

De ce e important locul 2?

Un scenariu mai real este cel pentru locul 2.

Locul 2 în grupă nu asigură direct calificarea, dar garantează participarea la barajul pentru Campionatul Mondial, unde vor ajunge:

- cele 12 echipe clasate pe locul 2 în preliminarii;

- plus 4 echipe din Nations League, care nu s-au clasat pe primele două locuri.

România este 99% sigură de prezența la baraj datorită rezultatelor din Nations League, dar locul 2 ar fi mult mai avantajos.

De ce? Pentru că:

- echipele din preliminarii vor fi repartizate în urne valorice FIFA,

- cele venite din Nations League vor fi automat în urna 4,

- și vor juca semifinala în deplasare, împotriva unei echipe din prima urnă (cele mai puternice).

Locul 2 în preliminarii i-ar oferi României o șansă de a evita adversari precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

Calculele pentru locul 2: totul depinde de meciul cu Bosnia

România are în acest moment 10 puncte. Soarta calificării se va decide în meciul direct cu Bosnia. În ultima etapă o victorie cu San Marino pare ușor de îndeplint pentru tricolori.

Scenariu 1. Victorie cu Bosnia

Cu cele 3 puncte cu Sna Marino, România va fi peste Bosnia dacă aceasta obține maximum un punct cu Austria.

Dacă bosniacii înving Austria, vom fi la egalitate de puncte (16), iar departajarea se va face la golaveraj. În acest caz, România trebuie să câștige la cel puțin 4 goluri diferență cu San Marino pentru a anula diferența actuală de trei goluri.

Scenariu 2. Egal cu Bosnia

România poate termina la egalitate de puncte cu Bosnia, dar ar avea nevoie ca Austria să câștige în ultima etapă. Chiar și așa, tot golaverajul ar decide soarta locului 2.

Înfrângere cu Bosnia

Scenariul este simplu: Final de drum! România ar pierde orice șansă de calificare directă la baraj prin preliminarii, rămânând doar cu opțiunea Nations League unde va fi automat în urna a 4-a la tragerea pentru baraj. Astfel ar da peste adversari mult mai grei.

(sursa: Mediafax)